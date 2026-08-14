Răsturnare de situaţie în cazul procurorului acuzat că a tras cu pistolul la discotecă. Ce arată o înregistrare în dosar: „Dă să-i dau”

Imaginile depuse la dosar de procurorii care anchetează incidentul în care a fost implicat procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin, arată că nu acesta ar fi tras cu arma pe care o deţinea ilegal, ci un poliţist care l-a dezarmat pe Bucurică, după ce acesta a fost lovit şi agresat de mai multe persoane. „E al lui, eu am tras că a avut cartuş pe ţeavă când l-am dezarmat”, se aude vocea unui poliţist pe înregistrare.

Procurorii au depus aproape jumătate de oră de înregistrare surprinsă de camera video pe care o purta asupra sa unul dintre poliţiştii care au intervenit, la finalul săptămânii trecute, la discoteca din localitatea Ribiţa, unde un procuror a mers înarmat cu un pistol letal pe care îl deţinea ilegal, fiind acuzat că a folosit arma în momentul în care poliţiştii au încercat să îl oprească.

Din documentele aflate la dosarul cauzei reiese că procurorul a folosit spray iritant asupra poliţiştlor, a încercat să plece cu maşina, fiind oprit, apoi a fugit de la faţa locului.

Radu Bucurică a fost bruscat, asupra lui a fost folosit spray iritant lacrimogen şi a fost ameninţat cu arma, potrivit News.ro.

Firul evenimentelor este descris, în baza înregistrării depuse, de Curtea de Apel Alba Iulia, care l-a lăsat liber pe Radu George Bucurică.

„Cu o marjă de eroare în ceea ce priveşte redarea exactă a secundelor, judecătorul constată din vizionarea înregistrării video cu dispozitivul bodycam purtat de agentul de poliţie C. la data evenimentului din speţă, următoarele:

- în intervalul 00.00 - 00.27, deci pe durata a 27 de secunde se surprinde evenimentul de pe terasa localului, unde se observă în imagini mai multe persoane cu un comportament corespunzător participării la o petrecere-de tip club în aer liber, fără a părea deranjate sau speriate, iar pe fundal muzică cu un nivel de sonor destul de ridicat, în imagini apărând şi inculpatul, precum şi un agent de poliţie-îmbrăcat în uniforma distinctivă fără a se înţelege discuţia dintre cei doi, cert fiind că inculpatul la minutul 00.19 s-a îndreptat înspre poarta de la ieşirea din local;

- la ieşirea din perimetrul terasei localului, în faţă fiind o parcare, în intervalul 00.28 - 00.30, inculpatul se întoarce ţinând ceva în mână, fără a se observa în imagini cu exactitate, apoi se aude, un sunet specific unei pulverizări tip spray, pulverizare îndreptată cel mai probabil sub nivelul înălţimii unde avea montat dispozitivul bodycam agentul de poliţie C., după care fuge înspre parcare;

- intervalul 00.30 - 00.49 surprinde momentul când agenţii de poliţie aleargă înspre maşina inculpatului care era deja la volan cu uşile închise încercând să o pornească;

- între 00.51 - 01.08, se observă mai multe persoane de sex masculin lângă autoturismul inculpatului dintre care una a deschis uşa şoferului aplicând lovituri cu picioarele inculpatului în timp ce o altă persoană ţine de uşă astfel încât acesta să nu o poată închide, iar unul dintre agenţii de poliţie pulverizează în mod constant şi cu intensitate spray direct înspre inculpat şi în interiorul autoturismului acestuia, timp în care se aude exclamându-se ”Dă-i, dă-i!, dă să-i dau!”, la un moment dat inculpatul reuşind să închidă uşa, după care se observă că persoanele adunate în jurul autoturismului îi deschid din nou portiera;

- la minutul 01.08 cât timp uşa era larg deschisă, inculpatul a reuşit să iasă rapid şi dezorientat din autoturism şi îndreptându-se în fugă înspre un teren viran din imediata apropiere, în mers încercându-se din nou să i se aplice lovituri şi se pulverizează cu spray lacrimogen;

-în momentele imediat următoare, respectiv în intervalul 01.08 - 01.18, inculpatul în timp ce se îndrepta spre terenul viran cade la trecerea unui şanţ urmat de un agent de poliţie, observându-se cum şi acesta din urmă cade, imediat după inculpat;

- la minutul 01.33 inculpatul se opreşte cu faţa înspre agentul de poliţie care purta dispozitivul bodycam şi îi spune ”bă, nu trage!”;

- în intervalul 01.33 - 05.00 se observă cum inculpatul continuă să fugă într-o zonă de vegetaţie de cei care îl urmau, nu se poate distinge numărul lor, auzindu-se cum este somat să se oprească ”stai pe loc!, stai pe loc că trag!”, fiind trase şi focuri de armă de agenţii de poliţie, iar la un moment dat când agentul de poliţie care purta dispozitivul bodycam s-a apropiat de el se observă că inculpatul are un pistol în mână îndreptat cu ţeava spre sol, în unele situaţii observându-se că mişcă mâna în care ţine pistotul, posibil îndreaptă arma şi spre grupul de persoane, inculpatul exclamând în repetate rânduri: ”bă, nu trage!, bă nu trage eşti om bun!” în cele din urmă fiind imobilizat de mai multe persoane dintre cei care îl urmăreau, timp în care i se aplică lovituri cu pumnii şi picioarele în mod repetat, inclusiv după ce a fost poziţionat culcat;

-la minutul 5.26 se aud persoanele de faţă care spun că au reuşit să îl deposedeze pe inculpat de pistol;

-la minutul 6.00 în timp ce inculpatul era încătuşat şi înconjurat de mai multe persoane se aude un foc de armă, despre care persoanele de faţă afirmă că este vorba despre pistolul inculpatului;

-la minutul 7.00 una dintre persoane, fiind poziţionată deasupra inculpatului oferă explicaţii celorlalţi, susţinând că el a tras cu pistolul inculpatului, având cartuş pe ţeavă, afirmând: «e al lui, eu am tras că a avut cartuş pe ţeavă când l-am dezarmat»”, se arată în încheierea de şedinţă a Curţii de Apel Alba Iulia.

„Infracţiunea nu are niciun suport probatoriu”

Judecătorii concluzionează, astfel, că „infracţiunea de uz de armă fără drept prev. de art. 343 alin. 1 Cod penal nu are niciun suport probatoriu, probele administrate până la acest moment procesual relevând cu certitudine că inculpatul nu a tras niciun foc de armă la data evenimentului”.

Un inspector de poliţie aflat la petrecerea din discotecă a chemat poliţiştii, după ce un martor i-a atras atenţia asupra faptului că Bucurică are „un comportament suspect” uitându-se „insistent” la clienţii localului şi că poartă sub geacă ceva ce seamănă a pistol.

Din încheierea de şedinţă a Curţii de Apel Alba Iulia reiese, de asemenea, că documentele depuse la dosarul cauzei de către Parchet nu arată clar dacă Bucurică avea sau nu dreptul de a avea arme letale.

„În lipsa dispoziţiei de anulare emisă de I.P.J. Caraş-Severin, a dovezii de comunicare a acesteia inculpatului, precum şi a procesului-verbal de contravenţie care a stat la baza măsurii, judecătorul nu poate verifica, la acest moment procesual, pe baza materialului probator depus de Parchet, dacă şi în ce condiţii dreptul inculpatului de a deţine ori de a purta arme încetase la data de 09.08.2026, respectiv nu se poate evalua dacă există posibilitatea exercitării unor căi de atac raportat la conţinutul dispoziţiei de anulare, dacă acestea ar avea ca efect suspendarea sau nu a dispoziţiei, dacă exista un termen de predare şi care era regimul juridic al armei identificate asupra sa în intervalul dintre comunicarea măsurii de anulare şi depunerea acesteia în raport de normele metodologice privind anularea permisului de armă care sunt reglementate în principal prin Legea 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor”, arată sursa citată.

Incidentul a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, la discoteca din localitatea Ribiţa, judeţul Hunedoara.

Editor : B.P.