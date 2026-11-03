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Răsturnare de situație pentru Wiz Khalifa. Rapperul ar putea scăpa de închisoare după o decizie a Curții de Apel București

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Wiz Khalifa
Wiz Khalifa. Sursa foto: Profimedia Images
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Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat cannabis pe scena festivalului Beach, Please! din Costinești, ar putea scăpa de pedeapsă. Curtea de Apel București i-a admis marți contestația în anulare, a desființat hotărârea de condamnare și a anulat mandatul de executare a pedepsei. Procesul continuă însă, urmând ca apelul procurorilor DIICOT să fie rejudecat pe 12 noiembrie.

Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la închisoare cu executare pentru că a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!”, din Costineşti, ar putea scăpa de pedeapsă, după ce Curtea de Apel Bucureşti, unde a fost strămutat dosarul la cererea sa, i-a admis contestaţia în anulare. Magistraţii bucureşteni au desfiinţat decizia Curţii de Apel Constanţa şi au anulat mandatul de executare a pedepsei, emis de Tribunalul Constanţa. Totodată, instanţa a acordat termen la data de 12 noiembrie, pentru rejudecarea apelului declarat de procurorul DIICOT, dată pentru când ar urma să se facă demersuri pentru prezenţa rapperului prin videoconferinţă.

La mijlocul lunii septembrie, dosarul rapperului american Thomaz Cameron Jibril, cunoscut drept Wiz Khalifa, condamnat la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!”, din Costineşti, a cerut strămutarea dosarului privind contestaţia în anulare de la Curtea de Apel Constanţa la o altă instanţă din ţară. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât ca dosarul să fie judecat de Curtea de Apel Bucureşti, decizia magistraţilor fiind definitivă.

Wiz Khalifa depusese la Curtea de Apel Constanţa o contestaţie în anulare împotriva deciziei de condamnare la nouă luni de închisoare cu executare.

Marţi, 3 noiembrie, Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestaţia în anulare şi a desfiinţat decizia penală a Curţii de Apel Constanţa, din 18 decembrie 2025. De asemenea, magistraţii au anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii, emis de Tribunalul Constanţa.

„Admite contestaţia în anulare formulată de contestatorul – condamnat H.C.J., împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. Desfiinţează decizia penală nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 7777/118/2024. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 269/18.12.2025 emis de Tribunalul Constanţa”, se arată în soluţia pe scurt a instanţei.

Totodată, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au acordat termen la data de 12 noiembrie, pentru rejudecarea apelului declarat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Potrivit instanţei de judecată, pentru data respectivă este anunţat avocatul ales al inculpatului şi se fac demersuri pentru a se asigura prezenţa inculpatului prin videoconferinţă.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat, în 2024, o ţigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach Please” de la Costineşti.

În primăvara anului trecut, Tribunalul Constanţa hotărâse ca Wiz Khalifa să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în valoare de 3.600 de lei, dar decizia a fost atacată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Constanţa.

Wiz Khalifa a fost trimis în judecată în octombrie 2024, pentru deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. „Din materialul probator administrat a rezultat că, la data 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spaţiului de desfăşurare a festivalului de muzică din Costineşti, a deţinut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis şi o ţigaretă care conţinea cannabis”, afirmau procurorii.

Editor : M.I.

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