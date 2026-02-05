Live TV

Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, trimis în judecată de DNA în dosarul mitei de la RAR

Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025.

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR). În acelaşi dosar, a fost trimis în judecată şi omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe.

Potrivit portalului instanţelor, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti, iar vineri un magistrat va verifica măsurile preventive în cazul celor doi, scrie Agerpres.

Procurorii susţin că, în cursul lunii septembrie a anului trecut, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanşat o procedură de achiziţie publică în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, cu TVA, care are ca obiect asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie-noiembrie 2025, beneficiind de ajutorul lui Răzvan Cuc, omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe i-ar fi promis directorului general al RAR, Mihai Alecu (denunţător în dosar), cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru, care urma să fie reînnoit între RAR şi firma Euro Quip International SRL, al cărei administrator este Buşe.

Răzvan Cuc şi Daniel Buşe ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al RAR, pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare în vederea desemnării preferenţiale a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de participanţii la procedura de achiziţie publică, precum şi pentru semnarea contractului cu firma administrată de Buşe, într-un timp cât mai scurt.

Procurorii mai spun că Daniel Buşe i-ar fi promis directorului general al RAR că banii vor fi plătiţi în tranşe, la intervale de aproximativ 3-5 luni, prima tranşă urmând să fie achitată în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.

