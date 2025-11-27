Reacția Comisiei Europene după avizul negativ al CSM privind pensiile magistraților

După ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pe a doua propunere a Guvernului Bolojan de tăiere a pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare, Comisia Europeană a transmis, într-un răspuns pentru Digi24, că va evalua, după termenul limită de vineri, măsurile luate de România și va decide dacă obiectivele din PNRR au fost îndeplinite.

CSM a dat aviz negativ proiectului de reducere a pensiei magistraților. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ, marți, în Parlament.

Rămân sub semnul întrebării cele 230 de milioane de euro blocate de Comisia Europeană. Negocierile au loc vineri.

Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia Europeană a anunțat că „după termenul-limită de mâine (vineri – n.red.), va evalua măsurile luate de România și va decide dacă obiectivele au fost îndeplinite”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că avizul negativ al CSM pe proiectul pensiilor magistraţilor va fi trimis Guvernului abia vineri. Ea precizează că cel mai probabil şedinţa extraordinară a Executivului va avea loc mâine, pentru demararea procedurii de angajare a răspunderii pe acest proiect.

