Reacția CSM la declarațiile lui Tudorel Toader: Sunt afirmaţii grave la adresa justiţiei din România

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) reacţionează, marţi, după declaraţiile ministrului Justiţiei Tudorel Toader, care a spus că Ministerul Public s-a îndepărtat de la rolul său constituţional de garantare a drepturilor cetăţenilor, şi spune că astfel de afirmaţii sunt grave pentru justiţie şi pun la îndoială credibilitatea instituţiei, relatează News.ro.

„Secţia pentru procurori a luat act cu îngrijorare de declaraţiile publice ale ministrului justiţiei din data de 27.08.2018, potrivit cărora <<Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are (…) s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti>>. Aceste declaraţii care acreditează ideea că procurorii îşi desfăşoară activitatea cu încălcarea cadrului legal şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor reprezintă afirmaţii grave la adresa justiţiei din România. Secţia pentru procurori atrage atenţia că astfel de afirmaţii cu caracter general sunt de natură a pune la îndoială activitatea şi credibilitatea Ministerului Public”, transmite marţi Secţia pentru procurori a CSM.

Reprezentanţii Consiliului subliniază nevoia unui mesaj public echilibrat şi responsabil, „care să consolideze încrederea cetăţeanului în actul de justiţie, îndatorire care revine deopotrivă tuturor reprezentanţilor instituţiilor publice, inclusiv ministrului Justiţiei”.

Reacţia Secţiei pentru procurori a CSM vine după ce luni ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat că decizia de evaluare a procurorului general Augustin Lazăr nu a venit din senin, ci a observat, de-a lungul timpului, că Ministerul Public s-a îndepărtat ”de la rolul constituţional pe care îl are, de la rolul de garantare a drepturilor cetăţenilor”. Toader a explicat că a anunţat de mult că va fi făcută o astfel de evaluare şi că nu poate spune că rezultatele vor fi pozitive sau negative.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici din circumstanţial. Eu am observat de-a lungul timpului, şi probabil aţi observat şi dumneavoastră, cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea ministerului s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Criteriile sunt cele din lege. Voi face evaluarea. În maximum 30 de zile voi prezenta public rezultatele. Eu nu aş spune acum că vor fi negative sau pozitive. Ca şi în precedent, voi face o radiografie a activităţii manageriale desfăşurate de către procurorul general şi voi trage o concluzie”, a declarat, luni, ministrul Justiţiei Tudorel Toader.

