Video Reacția lui Ilie Bolojan la ancheta Recorder: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o. Voi face o analiză alături de consilieri”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto:Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție publică la ancheta Recorder „Justiție Capturată”.  Șeful Guvernului a explicat că nu a apucat încă să vadă documentarul, însă a dat asigurări că va face o analiză împreună cu o echipă de consilieri juridici, dar și cu cei din ministerul Justiției.

 

Premierul Ilie Bolojan a declarat în cadrul podacastului Friendly Fire, al jurnaliștilor Moise Guran și Vlad Petreanu, că nu a apucat să urmărească documentarul Recorder.

„Am primit informaţii legate de acest documentar, am văzut emoţia puternică pe care a creat-o şi în seara asta, după ce-mi termin toate activităţile, o să mă uit. (..) Dar am văzut emoţia puternică pe care a generat-o”, a arătat Bolojan.

Premierul a subliniat, despre sistemul de justiţie, că ”vedem care este încrederea în lumea politică, în instituţii, în personalităţile politice, în direcţia în care se mişcă România, şi asta ţine de aprecierea noastră a celor din politică, dar vedem şi toate datele statistice legate de încrederea în justiţie şi constatăm că şi aceasta este foarte jos”.

„Oamenii pur şi simplu nu au încredere nici în sistemul de justiţie. De unde vin aceste percepţii? Pe de o parte, dintr-un sentiment de inechitate, de percepere a faptului că noi nu oferim serviciile pe care le aşteaptă cetăţenii şi justiţia oferă un serviciu public. (..) În al doilea rând, un sentiment de percepţie de nedreptăţi, pe care îl văd oamenii, şi imaginaţi-vă că atunci când văd că în lumea politică cineva are o salarizare enormă la o companie, dar compania este cu pierdere enorme, nu se întâmplă nimic acolo, vă puteţi imagina ce sentiment de nedreptate este. În justiţie, când se prescriu anumite situaţii de care au apărut informaţii indubitabile, că sunt probleme serioase şi după care apare prescrierea sau sunt sentinţe care sunt date contradictoriu, percepţia de nedreptate este foarte puternică”, a arătat şeful Executivului.

„Ceea ce vă pot asigura că voi studia ceea ce apare acolo, voi face o analiză cu echipa de consilieri care sunt specializaţi pe juridic, cu cei din Ministerul Justiţiei, voi încerca un dialog, deşi vă daţi seama că în această perioadă nu este o situaţie comodă şi datorită propunerii Guvernului, cu asociaţiile de magistraţi, pentru că, dacă au fost foarte uniţi şi foarte vocali în ceea ce priveşte drepturile salariale, pensionarea şi aşa mai departe, cred că ar fi cel puţin necesar să fie măcar la fel de determinaţi şi de a ataca aceste probleme din interior, în aşa fel încât serviciile pe care le oferă Justiţia, sentinţe drepte, corecte, rapide, unitare pe toată ţara să fie mult mai bune, şi în acelaşi timp să corecteze lucrurile din interior”, a completat Bolojan.

Bolojan a mai spus că, pentru situaţia României, pentru situaţia sistemului de justiţie, pentru starea de lucru dintr-o localitate, toţi cei care ocupă funcţii de răspundere, că e premier, ministru Justiţiei pentru anumit domeniu, primarul unei localităţi, au o răspundere mai mare sau mai mică pentru modul în care au evoluat lucrurile.

„Niciun om care a fost pe funcţie publică nu se poate deroba de o anumită răspundere. Acesta este adevărul. Şi toţi miniştrii Justiţiei, inclusiv domnul Predoiu, cei care au fost înaintea lui, cei care sunt acum, au o răspundere în limita instrumentelor pe care le au şi a posibilităţilor pe care le au, pentru a corecta lucrurile negative care s-au acumulat”, a explicat Ilie Bolojan.

Recorder a realizat, sub titlul „Justiţie capturată”, un documentar referitor la starea justiţiei din România, despre care afirmă că încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind „de o gravitate fără precedent”.

Ministrul Justiţiei Radu Marinescu a reacţionat declarând la Digi 24 că mass-media are libertatea de a expune puncte de vedere, însă luarea de măsuri trebuie făcută instituţional, obiectiv, el admiţând că nu a reuşit să parcurgă integral materialul difuzat de Recorder.

Citește și Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre problemele din justiție”: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie

