Video Reforma pensiilor magistraților trebuia să intre în vigoare de la 1 octombrie. Tudorel Toader: CCR a trecut peste această problemă

magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Foto: Profimedia Images

Printre motivele amânării de către CCR a deciziei privind pensiile magistraților s-ar putea afla reuniunea miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN), legea fiind trecută ca jalon în PNRR. Legea ar trebui să creeze o echitate socială, a declarat fostul judecător CCR Tudorel Toader, miercuri, la Digi24. Ședința magistraților constituționali a început la ora 10:00, după amânarea, pe 24 octombrie, a deciziei privind reformei pensionării magistraților. Tudorel Toader mai spune că termenul de aplicare al legii, de 1 octombrie, nu mai este probabil luat în considerare de CCR, deoarece nu ar mai fi amânat decizia pentru a analiza fondul.

„Așteptările noastre diferă în funcție de modul în care ne poziționăm. Magistrații au așteptările lor, societatea civilă, românii au așteptările lor. Cine se poziționează de partea legii, a Constituției, n-are o poziție subiectivă. Din câte aud și eu, este posibilă o nouă amânare. Unii spun din culise că ar fi vorba de reuniunea ECOFIN, alții că judecătorii au nevoie pentru un plus de documentare.

Problema cu pensia magistraților, în mod tendențios, a fost trecută ca jalon sau ca obiectiv în PNRR, pentru că pensia magistraților, că-i redusă sau nu, nu dezechilibrează și nici nu echilibrează bugetul de stat. Aici e vorba de o echitate socială. Și politicienii au creat această tensiune între societate și magistrat, puterea judecătorească și de aici nevoia și dorința și cerința UE de reducere a pensiilor.

A trecut momentul când legea spunea că legea trebuie aplicată la 1 octombrie. Judecătorii pot amâna, nu au o condiționalitate. Într-o săptămână și o lună, pot veni cu o nouă amânare. Dar probabil că dincolo de ce îmi spunem noi acuma, sunt și considerente mai profunde.

Dacă în opinia Curții, faptul că legea trebuia să intre în vigoare la 1 octombrie ar fi un ține de neconstituționalitate, n-ar mai amâna, ar trimite obiecția de neconstituționalitate, că suntem în controlul a priori înainte de promovarea și publicarea legii, fără să mai analizeze fondul. Ceea ce înseamnă, cred eu, că judecătorii, amânând și discutând, au trecut peste această problemă a momentului intrării în vigoare”, spune Tudorel Toader.

Ședința CCR a început la ora 10:00.

Dacă reforma nu merge mai departe, România riscă să piardă 230 de milioane de euro din PNRR. Ședința CCR vine cu mize importante și pentru celelalte reforme din Pachetul 2. Un eventual blocaj ar putea deraia calendarul măsurilor asumate în fața partenerilor europeni. Mai ales că peste două zile, România va trebui să prezinte la Bruxelles planul de reducere a deficitului bugetar.

