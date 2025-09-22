Live TV

Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se interpretează și în contextul socio-economic

intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea trece testul constituționalității, potrivit fostulului judecător CCR, Tudorel Toader, care a declarat, luni, la Digi24, că, la baza deciziei Curții stă și contextul social și economic în care este elaborată legea. Tudorel Toader susține că ce ar putea da emoții este prevederea reducerii pensiei magistraților.

„Eu, personal, în acest context, tind să cred că legea va trece de Curtea Constituțională. 

Legea, în general se interpretează și se aplică, se elaborează chiar și în contextul socio-economic în care este adoptată, în care urmează să fie aplicată. Să ne amintim momentul 2009-2010, la criza din perioada respectivă. Acesta a fost argumentul pentru care anumite măsuri au fost declarate constituționale la nivel european. Curtea Constituțională din Germania spunea frumos și temeinic faptul că momentele de criză justifică chiar și un reviriment jurist-prudențial. 

Văzând proiectul de lege, citindu-l și recitindu-l, eram judecător când s-au pronunțat deciziile din precedent referitoare la statutul magistraților, văzând faptul că se propune majorarea treptată a vârstei de pensionare, acuma, sincer, mie mi se pare o măsură onestă și corectă și necesară. 

La cuantumul pensiei se trece de la 80% din brut la 70% din net. Curtea spune în deciziile precedente următorul lucru cu valoare constituțională: că pensia, cuantumul pensiei trebuie să fie cât mai aproape de salariul magistratului în activitate. Aici este marja de apreciere a Curții, dacă va considera că acest standard este îndeplinit”, spune Tudor Toader.

Curtea Constituţională va dezbate, în 24 septembrie, legea privind pensiile magistraţilor, alături de celelalte legi din pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului adoptat de Guvern. 

Citește și Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica la CCR. Critici la adresa lui Bolojan: Demisia sună ca o amenințare 

