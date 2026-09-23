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Refugiat în Franţa, Paul de România se opune predării sale către România. Avocat: „Vă asigur că va reveni rapid, într-un sicriu”

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Paul Philippe al României.
Paul Philippe al României. Foto: Inquam Photos / Adel Al-Haddad
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Din articol
Condamnat pentru trafic de influență

Prinţul Paul de România a încercat din nou, miercuri, să se opună predării sale către Bucureşti în vederea executării unei pedepse cu închisoarea, după ce a fost condamnat definitiv pentru trafic de influenţă. El a invocat starea sănătăţii şi a denunţat un „dosar politic”.

„România mă persecută de 30 de ani”, a declarat Paul, în vârstă de 78 de ani, la Curtea de Apel din Paris, care examina o ultimă cerere de suspendare umanitară a hotărârii de extrădare, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Curtea franceză de Casaţie, cea mai înaltă jurisdicţie franceză, a validat - în urma unui maraton judiciar - predarea lui Paul de România, care suferă de patologii neurologice şi cardiace grave.

El a fost încarcerat după aceea la Fresnes.

Avocaţii săi, Miriame Laïchi, Patrick Ramaël şi Elie Salhab, au obţinut în vară eliberarea sa, iar apoi au depus o cerere de suspendare a hotărârii, din cauza stării sănătăţii sale.

„Doar puterea poate opri puterea. Dacă voi, puterea judiciară independentă, nu o faceţi, Paul de România va părăsi Franţa pe o targă, dar vă asigur că va reveni rapid, într-un sicriu”, a pledat Patrick Ramaël.

Avocatul, un fost judecător de instrucţie, a subliniat „caracterul pur politic al dosarului” şi a denunţat o serie de „disfuncţionalităţi grave” ale justiţiei franceze.

El suspectează o „încălcare a secretului deliberării” Curţii de Casaţie, despre care presa şi statul român au aflat înaintea apărării.

Avocata generală a subliniat că este „exclus să se revină” asupra predării lui Paul de România.

„Toate elementele medicale au fost luate în considerare”, iar „patologiile pot continua să fie preluate în îngrijire” în România, a declarat ea.

Condamnat pentru trafic de influență

Pe numele său adevărat Paul Philip Al României, „Prințul Paul” este descendentul lui Carol al II-lea, penultimul rege al României, și are cetăţenie română şi britanică.

El a fost acuzat de faptul că a acţionat, împreună cu o bandă de escroci, începând din 2006, în vederea recuperării unor proprietăţi pe care le revendica în calitate de moştenitor al Familiei Regale.

În 2020, el a fost condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare cu privire la trafic de influenţă şi complicitate.

În acest dosar, 18 persoane au fost condamnate cu privire la un prejudiciu al statului pe care justiţia română îl estimează la 145 de milioane de euro, contestat de către apărare.

O primă cerere de predare către România a fost respinsă de justiţia franceză şi malteză, după ce Paul de România a fost arestat în Malta.

Curtea de Apel de la Paris considera atunci că mandatul avea un „caracter disproporţionat”.

A urmat apoi o serie de răsturnări, până la unda verde a Curţii de Casaţie.

O hotărâre urmează să fie pronunţată la 4 noiembrie.

Editor : B.P.

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