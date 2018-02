Replică pentru Carmen Dan. Kovesi: Îi voi răspunde instituţional

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, a afirmat, miercuri, că nu a primit nicio solicitare oficială de la ministrul de Interne privind revocarea a doi poliţişti de la Serviciul Teritorial Ploieşti al DNA, ca urmare a înregistrărilor apărute în presă.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

"Nu am primit niciun fel de solicitare oficială. Până la ora la care am început această conferinţă de presă nu a fost înregistrată această solicitare. Am luat la cunoştinţă de ea din spaţiul public", a declarat Kovesi în cadrul unei conferinţe de presă.

Ea a adăugat că îi va da un răspuns ministrului de Interne după ce va primi o solicitare oficială.

"Sunt procuror-şef al DNA. De fiecare dată am răspuns instituţional, n-am răspuns prin intermediul presei. Permiteţi-mi ca şi de data aceasta să-i răspund doamnei Carmen Dan instituţional, atunci când voi citi solicitarea, voi vedea ce motive a invocat, am să răspund dnei ministru şi atunci am să pot să fac public şi răspunsul. Nu aş vrea să-i dau răspuns prin intermediul jurnaliştilor. Deci nu cunosc ce motive a avut la bază, ca atare nici nu pot să vă spun ce decizie voi lua până nu voi citi acea solicitare", a afirmat Kovesi.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, revocarea detaşării celor doi poliţişti care apar în înregistrările ce privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial Ploieşti.

Potrivit unui comunicat al MAI, este vorba de comisarul-şef de poliţie Mihai Iordache şi comisarul-şef de poliţie Gabriela Florea.

"Potrivit OUG 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, revocarea din funcţie, înaintea împlinirii termenului de detaşare, a poliţiştilor de poliţie judiciară detaşaţi la DNA se face prin ordin motivat al procurorului-şef. Solicitarea a fost făcută în cursul zilei de marţi, 13 februarie 2018", arată sursa citată.