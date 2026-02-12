Judecătorii de la Tribunalul București analizează, astăzi, contestația depusă de primarul Sectorului 3 la controlul judiciar. Inițial, magistrații au stabilit un termen pentru 17 februarie în dosarul în care procurorii DNA îl acuză pe Robert Negoiță, printre altele, că a construit un drum din bani publici pe un șantier al fratelui său.

Judecătorii decid astăzi, practic, dacă Robert Negoiță se poate întoarce la primărie. Conform restricțiilor impuse de procurori, el nu mai poate să-și exercite funcția de de primar. Tocmai de aceea, edilul a depus o contestație. Robert Negoiță își dorește ca această măsură să nu mai fie valabilă.

De cealaltă parte, însă, procurorii își doresc ca în continuare măsura să rămână în vigoare. Aceștia spun că în cazul în care Robert Negoiță s-ar întoarce pe fotoliul de la primărie, ar putea să modifice probe, ar putea să ia legătura cu alți oameni vizați de anchetă sau ar putea să comită noi infracțiuni.

Ședința de judecată a început în jurul orei 10:00 și este de așteptat ca decizia să fie anunțată în a doua parte a zilei.

Editor : Ș.R.