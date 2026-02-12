Live TV

Video Robert Negoiță vrea să revină la primărie. Judecătorii Tribunalului București analizează, astăzi, contestația la controlul judiciar

Valentin Stan Data publicării:
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București. Foto: Inquam Photos / George Călin

Judecătorii de la Tribunalul București analizează, astăzi, contestația depusă de primarul Sectorului 3 la controlul judiciar. Inițial, magistrații au stabilit un termen pentru 17 februarie în dosarul în care procurorii DNA îl acuză pe Robert Negoiță, printre altele, că a construit un drum din bani publici pe un șantier al fratelui său.

Judecătorii decid astăzi, practic, dacă Robert Negoiță se poate întoarce la primărie. Conform restricțiilor impuse de procurori, el nu mai poate să-și exercite funcția de de primar. Tocmai de aceea, edilul a depus o contestație. Robert Negoiță își dorește ca această măsură să nu mai fie valabilă.

De cealaltă parte, însă, procurorii își doresc ca în continuare măsura să rămână în vigoare. Aceștia spun că în cazul în care Robert Negoiță s-ar întoarce pe fotoliul de la primărie, ar putea să modifice probe, ar putea să ia legătura cu alți oameni vizați de anchetă sau ar putea să comită noi infracțiuni.

Ședința de judecată a început în jurul orei 10:00 și este de așteptat ca decizia să fie anunțată în a doua parte a zilei.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
4
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digi Sport
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Robert Negoiță, primarul sectorului 3.
Robert Negoiță a mers din nou la poliție pentru a semna controlul judiciar. Primarul suspendat al Sectorului 3: „Sunt nevinovat”
robert negoiță
Robert Negoiță a semnat controlul judiciar la poliție și a anunțat că a contestat măsura. Ce a declarat în fața jurnaliștilor
Calin Georgescu_ALBA_IULIA_001_INQUAM_Photos_Dana_Cotovanu-1536x1024
Călin Georgescu a primit decizia Tribunalului București privind începerea procesului pentru propagandă legionară
justitie
Tribunalul a respins cererea de arestare a administratorului public, arhitectului şef şi adjunctului Poliţiei Locale Sector 5
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan, înainte de reuniunea informală a Consiliului European...
profimedia-1068255598
Surse: Nicușor Dan înclină să nu meargă în SUA, la Consiliul pentru...
main photo Carrefour
Carrefour anunţă vânzarea filialei din România către Pavăl Holding...
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko pozeaza pe un iaht
Putin și Lukașenko nu merg la prima ședință a Consiliului Păcii...
Ultimele știri
Un stat puternic s-a alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Document prezentat la Casa Albă: „Am semnat adeziunea”
Operaţiuni „prea costisitoare şi prea poluante”. Companiile petroliere, reticente să revină în Venezuela, în ciuda dorinței lui Trump
Sportiv ucrainean, exclus de la Jocurile Olimpice după ce a refuzat să renunțe la o cască dedicată victimelor războiului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici...
Fanatik.ro
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Bombă în Giulești: Daniel Sandu, la un pas de plecarea de la Rapid! Prima reacție a directorului de scouting...
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu partenerul lui. Fosta soție l-a felicitat pentru logodnă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie drastică în privința ucraineanului care a purtat o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi de...
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Ultimele imagini cu James Van Der Beek îl arată fragil. Actorul s-a stins la 48 de ani, după o luptă discretă...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online