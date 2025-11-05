Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că au fost sigilate birourile din Ministerul Sănătăţii unde au loc percheziţiile dinc adrul Opderaţiunii Jupiter şi a precizat că va înainta Parchetului General documentele solicitate. El a adăugat că, dacă vor fi găsiţi vinovaţi în cadrul Ministerului Sănătăţii, aceştia vor fi daţi afară.

„Sesizarea s-a făcut în 2024, nu s-a făcut acum. Este vorba de o anchetă a Parchetului General cu privire la anumite certificate de medic specialist eliberate în fals. Discutăm despre 12 persoane care ar fi realizat stagiile de pregătire în rezidenţiat în Republica Moldova cu toate că aceste persoane erau angajate în România şi în realitate nu ar fi realizat aceste stagii de pregătire. Ancheta este în derulare, nu am informaţii suplimentare. S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătăţii unde se fac aceste percheziţii şi am înaintat şi voi înainta Parchetului General documentele solicitate pentru realizarea anchetei. Dacă se găsesc vinovaţi cei din Ministerul Sănătăţii voi fi primul care le va desface contractul de muncă şi îi va scoate din funcţiile de conducere”, a declarat, miercuri, Alexandru Rogobete.

El a explicat că problema este la recunoaşterea stagiilor de pregătire realizate în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

„Problema cea mai mare este la recunoaşterile de specialitate din afara spaţiului european pentru că cei care fac rezidenţiat sau stagii de pregătire în ţările membre UE sunt verificaţi într-un electronic care funcţionează la nivelul UE şi unde putem verifica toate stagiile, dar şi diplomele sau certificatele emise de aceştia. Problema este atunci când vin dosare de recunoscut din afara spaţiului şi unde, din păcate, nu există în momentul de faţă elemente administrative aşa cum avem pentru cei din Uniunea Europeană de a verifica corectitudinea şi valabilitatea acestor documente”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Procurorii şi poliţiştii fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, dar procurorii suspectează că Rezidenţiatul nu s-a efectuat în realitate.

