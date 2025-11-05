Live TV

Video Rogobete, despre perchezițiile de la Ministerul Sănătății: Dacă se găsesc vinovaţi, voi fi primul care le desface contractul de muncă

Data publicării:
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că au fost sigilate birourile din Ministerul Sănătăţii unde au loc percheziţiile dinc adrul Opderaţiunii Jupiter şi a precizat că va înainta Parchetului General documentele solicitate. El a adăugat că, dacă vor fi găsiţi vinovaţi în cadrul Ministerului Sănătăţii, aceştia vor fi daţi afară. 

„Sesizarea s-a făcut în 2024, nu s-a făcut acum. Este vorba de o anchetă a Parchetului General cu privire la anumite certificate de medic specialist eliberate în fals. Discutăm despre 12 persoane care ar fi realizat stagiile de pregătire în rezidenţiat în Republica Moldova cu toate că aceste persoane erau angajate în România şi în realitate nu ar fi realizat aceste stagii de pregătire. Ancheta este în derulare, nu am informaţii suplimentare. S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătăţii unde se fac aceste percheziţii şi am înaintat şi voi înainta Parchetului General documentele solicitate pentru realizarea anchetei. Dacă se găsesc vinovaţi cei din Ministerul Sănătăţii voi fi primul care le va desface contractul de muncă şi îi va scoate din funcţiile de conducere”, a declarat, miercuri, Alexandru Rogobete. 

El a explicat că problema este la recunoaşterea stagiilor de pregătire realizate în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. 

„Problema cea mai mare este la recunoaşterile de specialitate din afara spaţiului european pentru că cei care fac rezidenţiat sau stagii de pregătire în ţările membre UE sunt verificaţi într-un electronic care funcţionează la nivelul UE şi unde putem verifica toate stagiile, dar şi diplomele sau certificatele emise de aceştia. Problema este atunci când vin dosare de recunoscut din afara spaţiului şi unde, din păcate, nu există în momentul de faţă elemente administrative aşa cum avem pentru cei din Uniunea Europeană de a verifica corectitudinea şi valabilitatea acestor documente”, a mai declarat ministrul Sănătăţii. 

Procurorii şi poliţiştii fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Mai mulţi medici au cerut Ministerului Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, dar procurorii suspectează că Rezidenţiatul nu s-a efectuat în realitate. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
piata rosie din moscova
4
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Digi Sport
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
emeric einei
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Screenshot 2025-11-05 at 11.34.55
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare...
Gen Ben Hodges
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel...
DNA Romania
Anchetă de trafic de influență la DNA. Ar fi vizați afaceristul Fănel...
Ultimele știri
Unul din şapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025 (studiu)
Rusia susține că trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk trebuie să se predea dacă vor să se salveze
Operaţiunea Jupiter: Percheziţii în Bihor şi Cluj într-un dosar de evaziune fiscală și comerț ilegal cu motorină. Cât este prejudiciul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-11-05 091816
Parchetul General: 14 percheziții privind medici care au cerut recunoașterea unor diplome obținute fraudulos în Republica Moldova
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță că Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și modernizat. Câți bani vor fi investiți
photo-collage.png - 2025-10-29T180430.216
Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, suspectați de ucidere din culpă, au fost plasați sub control judiciar
alexandru rogobete
La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși. Rogobete: Am sentiment de rușine că aceste centre nu au fost făcute
medici in spital
Rogobete: Pe site-ul ministerului, personalul medical va putea sesiza ce nu merge, abuzuri, comportamente inadecvate ale şefilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 promite haos, dar și revelații și redescoperiri personale. Testul final al...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Gabi Balint, reacție sfâșietoare după moartea lui Emeric Ienei: „Ușor, ușor, ne ducem toți”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
A murit Emeric Ienei, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Distruge gătitul la microunde nutrienții din mâncare? Ce spun studiile recente
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Ce nebunie! "Bătălia sexelor" în tenis va avea loc în decembrie: "Când numărul 1 mondial te provoacă...
Pro FM
Cher, la aproape 80 de ani: „Sunt proastă. Nu sunt mai înțeleaptă, doar mai bătrână”. Recunoaște deschis că...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
Ce ajutor la pensie nu se va mai acorda de anul viitor? 1.000.000 pensionari pierd 250 lei
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”