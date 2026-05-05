Români acuzați că au jefuit un TIR într-o parcare din Franța: Percheziții DIICOT în Cluj și Maramureș. Cum acționa gruparea

Saint-Martin-de-Crau, Arles area, France, 18 February 2026: two truck drivers talking together during a night stop in a parking area
TIR-uri parcate în zona Arles, Franța. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Procurorii DIICOT şi poliţişti ai Direcţiei Investigaţii Criminale au efectuate percheziţii în judeţele Cluj şi Maramureş, în cadrul unei acţiuni de prindere a unor români, acuzaţi că au jefuit un TIR în parcarea unei autostrăzi din Franţa.

Descinderile au avut loc în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autorităţile din Franţa, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, furt calificat cu consecinţe deosebit de grave şi tăinuire.

Potrivit DIICOT, din probatoriul administrat de Tribunalul Judiciar din Rodez (Franţa) a reieşit faptul că patru cetăţeni români au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor importante sume de bani din deturnarea unor transporturi de mărfuri şi însuşirea în mod fraudulos a bunurilor aflate în acestea.

Astfel, în seara zilei de 26 septembrie 2024, conducătorul unui autotren, ce aparţinea unei firme înmatriculate în România şi transporta produse cosmetice ale unei cunoscute firme franceze, a parcat într-o staţie de repaus situată pe Autostrada A75 (Franţa), în cursul zilei următoare constatând dispariţia unei părţi importante din încărcătură.

Ulterior, marfa sustrasă, în valoare de aproximativ 975.000 euro, a fost identificată pe teritoriul Italiei, în timp ce era transbordată de doi dintre membrii grupării între două mijloace de transport, aparţinând aceleaşi firme din România. Faţă de aceştia, magistraţii francezi au dispus măsura arestului la domiciliu.

Ulterior, alţi doi membri ai reţelei au fost identificaţi pe teritoriul României. Unul dintre ei a primit mandat de arestare preventivă, în urma unei decizii a Curţii de Apel Cluj. Cu privire la cel de-al doilea inculpat, solicitarea a fost respinsă, acesta fiind cercetat, într-un alt dosar penal, pe teritoriul României.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor Serviciului Investigaţii Criminale din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj şi ai Serviciului Investigaţii Criminale din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureş.

La activităţi au participat judecătorul de instrucţie, ce instrumentează cauza, trei reprezentanţi ai Jandarmeriei Franceze, precum şi doi ofiţeri de legătură de la Ambasada Franţei la Bucureşti.

