România accelerează drumul spre OCDE: cooperare strânsă cu procurorii din rețeaua internațională anticorupție. Mesaj de la București

Data publicării:
radu marinescu
Foto: Radu Marinescu Facebook
Din articol
Mesajul ministrului Justiției

România rămâne un partener activ în eforturile internaționale de promovare a integrității, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu. Demnitarul a participat la cea de-a XV-a Reuniune a Rețelei de Aplicare a Legii (ACN LEN) organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE), în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție, care reunește procurori, anchetatori și experți din 40 de state din Europa de Est, Asia Centrală și din state membre OCDE. Evenimentul își propune promovarea bunelor practici internaționale în domeniul aplicării legislației anticorupție, a anunțat Direcția Națională Anticorupție într-un comunicat.

În deschiderea reuniunii au luat cuvântul Marius I. Voineag, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Radu Marinescu, ministrul Justiției, Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE și Julia Fromholz, șefa Diviziei Anticorupție, Direcția pentru Afaceri Financiare și Întreprinderi a OCDE.

„Pentru România și pentru DNA, această reuniune reprezintă o ocazie de a împărtăși experiențe, dar și de a învăța din practicile altor jurisdicții. Investigarea cazurilor complexe, confiscarea extinsă, urmărirea fluxurilor financiare ilicite sau protejarea independenței anchetei – toate acestea sunt provocări comune, care ne cer să acționăm coordonat, profesionist și cu viziune pe termen lung. Practic, reprezintă o oportunitate de a avea acces la o comunitate de practicieni și standarde avansate în combaterea corupției internaționale și la un cadru care ne va permite să ne calibrăm constant metodele de lucru la nivelul celor la performante structuri anticorupție din lume”, a declarat, în discursul susținut la acest eveniment, Marius I. Voineag.

„Aderarea la OCDE înseamnă și o responsabilitate mai mare: aceea de a rămâne partener credibil, capabil să investigheze fapte complexe care implică actori economici globali, să construiască încredere între instituții și să contribuie activ la protejarea concurenței loiale și a integrității piețelor. Vom continua să investim în oameni, în expertiză și în cooperare internațională, pentru ca România să nu fie doar un beneficiar al regulilor OCDE, ci un contributor activ la modelarea lor”, a mai precizat în cadrul alocuțiunii sale procurorul-șef al DNA, adăugând că „într-o lume în care corupția devine tot mai sofisticată, succesul nu va aparține celor care reacționează, ci celor care anticipează”.

Mesajul ministrului Justiției

Cea de-a XV-a reuniune a LEN abordează teme esențiale pentru aplicarea eficientă a legii în materie de corupție:

  • metodologia și practica investigațiilor financiare
  • strategiile de identificare, confiscare și recuperare a produselor infracțiunii
  • modalitățile de cooperare interinstituțională și internațională

În cadrul sesiunii de deschidere, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reafirmat angajamentul ferm al României de a consolida cadrul legislativ și instituțional anticorupție, printr-o cooperare strânsă între toate autoritățile publice implicate în implementarea recomandărilor Grupului de lucru anti-mită al OCDE (WGB), proces subsumat obiectivului strategic de aderare a României la OCDE, arată just.ro.

Ministrul Justiției a evidențiat totodată progresele semnificative realizate de România în alinierea la standardele Convenției anti-mită a OCDE, menționând adoptarea Legii nr. 156/2025 - un pas decisiv în modernizarea cadrului legislativ național. Totodată, a subliniat importanța schimbului de experiență între practicieni și a cooperării operaționale în cazurile de corupție transnațională, elemente esențiale pentru o justiție eficientă și credibilă, conform just.ro.

Totodată, ministerul Justiției a reafirmat angajamentul României de a rămâne un partener activ și de încredere în eforturile internaționale de promovare a integrității, bunei guvernări și statului de drept, contribuind la consolidarea cooperării regionale în domeniul combaterii corupției.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro

