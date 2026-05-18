Rusia l-a predat României pe Vasile Rodideal, unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted

Rusia l-a predat României pe Vasile Rodideal, unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted

Un bărbat de 65 de ani, urmărit internaţional din categora Most Wanted a fost adus în ţară, luni, din Rusia, de Poliţia Română. Vasile Rodideal a fost condamnat la 12 ani şi jumătate de închisoare pentru constituirea unei grupări de crimă organizată, deţinere de muniţie de război, instigare la omor şi alte infracţiuni.

„Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 65 de ani, născut în Moldova, urmărit internaţional din categoria Most Wanted. Acesta a fost condamnat la 12 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor constituirea şi susţinerea unei grupări de criminalitate organizată, deţinerea fără drept de muniţie destinată armelor de război, instigare neurmată de executare la săvârşirea infracţiunii de omor calificat, instigare la săvârşirea infracţiunii de deţinere a unei bancnote false în vederea punerii în circulaţie, conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiţii de suspendare temporară a dreptului de a conduce”, a anunţat, luni seară, Poliţia Română.

Vasile Rodideal, arestat în Rusia. Sursă foto: Facebook



Bărbatul a fost extrădat în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Poliţiei Române şi al organelor judiciare cu autorităţile din mai multe state.

Bărbatul a fost adus din Rusia şi a fost dus într-o unitate de detenţie, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

