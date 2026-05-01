Live TV

Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Voto: GettyImages

Autoritățile ruse au decis să extrădeze în România un infractor acuzat de fapte grave, reținut prin Interpol, relatează agenția RIA Novosti, citând-o pe avocata Lilia Mamasheva. Infractorul este Vasile Rodideal, cetățean român, condamnat la 12 ani si 6 luni de închisoare pentru infracțiuni grave.

„Procuratura Generală a Federației Ruse a decis extrădarea lui (Vasile Rodideal - n.r.) la cererea Ministerului Justiției din România. Am contestat această decizie, dar instanța de fond a menținut-o. De asemenea, a fost depus un apel, însă termenul de examinare nu a fost încă stabilit”, a declarat Lilia Mamasheva, potrivit sursei citate.

Ea a adăugat că, dacă instanța de apel va confirma decizia primei instanțe, „se poate aștepta extrădarea”.

vasile rodideal 1
Vasile Rodideal, arestat în Rusia. Sursă foto: Facebook

Cetățeanul român Vasile Rodideal a fost reținut și arestat în Rusia la solicitarea Interpol în februarie 2025. Autoritățile au constatat că acesta locuia în Rusia sub o altă identitate - Vasili Kravțov. Stabilirea identității între Kravțov și Rodideal s-a făcut pe baza amprentelor digitale.

Potrivit Poliției Române, Vasile Rodideal a fost condamnat în România la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru comiterea urmatoarelor fapte: constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată; deținerea fără drept de muniție destinată armelor de război; instigare neurmată de executare la săvârșirea infracțiunii de omor calificat; instigare la săvârșirea infracțiunii de deținere a unei bancnote false în vederea punerii în circulație; conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiții de suspendare temporară a dreptului de a conduce.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
