Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal

Autoritățile ruse au decis să extrădeze în România un infractor acuzat de fapte grave, reținut prin Interpol, relatează agenția RIA Novosti, citând-o pe avocata Lilia Mamasheva. Infractorul este Vasile Rodideal, cetățean român, condamnat la 12 ani si 6 luni de închisoare pentru infracțiuni grave.

„Procuratura Generală a Federației Ruse a decis extrădarea lui (Vasile Rodideal - n.r.) la cererea Ministerului Justiției din România. Am contestat această decizie, dar instanța de fond a menținut-o. De asemenea, a fost depus un apel, însă termenul de examinare nu a fost încă stabilit”, a declarat Lilia Mamasheva, potrivit sursei citate.

Ea a adăugat că, dacă instanța de apel va confirma decizia primei instanțe, „se poate aștepta extrădarea”.

Vasile Rodideal, arestat în Rusia. Sursă foto: Facebook

Cetățeanul român Vasile Rodideal a fost reținut și arestat în Rusia la solicitarea Interpol în februarie 2025. Autoritățile au constatat că acesta locuia în Rusia sub o altă identitate - Vasili Kravțov. Stabilirea identității între Kravțov și Rodideal s-a făcut pe baza amprentelor digitale.

Potrivit Poliției Române, Vasile Rodideal a fost condamnat în România la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru comiterea urmatoarelor fapte: constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată; deținerea fără drept de muniție destinată armelor de război; instigare neurmată de executare la săvârșirea infracțiunii de omor calificat; instigare la săvârșirea infracțiunii de deținere a unei bancnote false în vederea punerii în circulație; conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiții de suspendare temporară a dreptului de a conduce.

