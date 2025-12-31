Șapte persoane urmărite internațional, capturate și aduse în țară. Printre ele este și o femeie aflată pe lista „most wanted”

Șapte persoane date în urmărire internațională au fost aduse în țară de polițiști. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internațional din categoria „most wanted”, condamnată la 15 ani și opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. De asemenea, a fost adus în țară și un bărbat de 44 de ani din Iași, supranumit „Căpcăunul”, care are de ispășit o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni, printre care trafic de migranți, trafic de persoane și contrabandă.

Reprezentanții Poliția Română au anunțat miercuri că, în primele zile ale acestei săptămâni, au fost aduse în țară șapte persoane pe numele cărora fuseseră emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Astfel, la data de 29 decembrie, a fost adus în țară un bărbat de 44 de ani din Iași, urmărit internațional pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de migranți, trafic de persoane, contrabandă, instigare la furt calificat și favorizarea făptuitorului. Este vorba despre Marian Plugaru Chirilă, poreclit „Căpcăunul”. Acesta are tatuate pe abdomen cuvintele „Long vehicul”, iar pe scalp, deasupra urechii stângi, propriul CNP.

Bărbatul a fost adus din Franța, având emis pe numele său, de către Tribunalul Iași, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani.

De asemenea, la data de 30 decembrie, a fost adusă în țară o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internațional din categoria „most wanted”, pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și constituirea unui grup infracțional organizat. Aceasta a fost adusă din Marea Britanie, având emis pe numele său, de către Tribunalul Gorj, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 15 ani și opt luni.

Polițiștii au mai adus în țară un bărbat de 31 de ani din Ialomița, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier și regimul fiscal. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanța, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de trei ani, o lună și 20 de zile.

Un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani, din Argeș, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere, a fost adus din Spania. Pe numele său era emis, de către Judecătoria Constanța, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

Totodată, o altă femeie din județul Gorj, în vârstă de 32 de ani, urmărită internațional pentru trafic de minori, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, a fost adusă din Marea Britanie. Pe numele acesteia fusese emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 15 ani și opt luni.

Polițiștii au adus în țară și două persoane pe numele cărora fuseseră emise mandate de arestare preventivă. Este vorba despre un bărbat de 29 de ani din Olt, urmărit internațional pentru proxenetism și adus din Italia, și un bărbat de 23 de ani din Iași, urmărit internațional pentru trafic de droguri și adus din Spania.

Toate persoanele aduse în țară au fost încarcerate în unități de detenție, în vederea executării mandatelor.

Editor : Ș.A.