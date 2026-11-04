Şapte poliţişti din Sibiu, reţinuţi într-un dosar de corupţie privind obţinerea permiselor de conducere şi a actelor de identitate

Nouă persoane, între care şapte agenţi de poliţie, au fost reţinute miercuri, pentru 24 de ore, într-un dosar în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu cercetează peste 170 de infracţiuni de corupţie, în legătură cu obţinerea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a cărţilor de identitate.

„La data de 04.11.2026 faţă de 9 suspecţi (între care cei 7 agenţi de poliţie) a fost luată măsura preventivă a reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca, în ziua de 05.11.2026, să se aprecieze asupra luării altor măsuri preventive în cauză”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Procurorii au efectuat, miercuri, 14 percheziţii domiciliare, în cadrul Operaţiunii „Jupiter”, desfăşurată la nivel naţional sub coordonarea Parchetului General.

Anchetatorii cercetează peste 170 de infracţiuni de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, luare şi dare de mită, complicitate la fapte de corupţie, precum şi o infracţiune de camătă.

Din cercetări a rezultat că, în perioada iunie 2025 - octombrie 2026, un bărbat de 57 de ani ar fi pretins şi, în unele cazuri, ar fi primit sume cuprinse între 100 de lei şi 1.500 de euro, promiţând că va interveni pe lângă poliţişti pe care susţinea că îi cunoaşte, pentru a facilita eliberarea mai rapidă a certificatelor de înmatriculare şi a cărţilor de identitate sau promovarea probei practice pentru obţinerea permisului de conducere.

Intermediar de mită

De asemenea, potrivit procurorilor, acelaşi bărbat ar fi acţionat în mod repetat ca intermediar al unor sume de bani primite cu titlu de mită de şapte agenţi de poliţie din cadrul serviciilor de permise şi înmatriculări şi de evidenţă a persoanelor din Sibiu.

Sumele cuprinse între 50 şi 2.000 de euro ar fi fost primite de la persoane interesate de obţinerea permiselor de conducere, a cărţilor de identitate sau a certificatelor de înmatriculare.

În unele situaţii, bărbatul de 57 de ani ar fi beneficiat de sprijinul unui alt bărbat, în vârstă de 46 de ani, care ar fi facilitat legătura dintre persoanele implicate.

Procurorii au mai stabilit că bărbatul de 57 de ani ar fi acordat în mod repetat împrumuturi cu dobândă unor persoane din judeţul Sibiu, fără a fi autorizat, fiind cercetat şi pentru camătă.

La anchetă au participat poliţişti ai Direcţiei Generale Anticorupţie, ai Brigăzii Operaţiuni Speciale Alba Iulia şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, iar percheziţiile au fost desfăşurate cu sprijinul mai multor structuri ale DGA şi ale Jandarmeriei.

Editor : B.P.