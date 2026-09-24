Șase noi mandate de arestare după violențele din Piața Victoriei. Trei protestatari, în arest preventiv, iar alți trei la domiciliu

Judecătoria Sectorului 1 a emis mandate de arestare pentru alţi şase protestatari inculpaţi în urma violenţelor produse în 15 septembrie, în Piaţa Victoriei, la protestul fermierilor. Trei dintre aceştia sunt arestaţi preventiv, alţi trei au fost plasaţi în arest la domiciliu. O a şaptea persoană a fost plasată sub control judiciar.

Zece dintre cele 14 persoane anchetate în urma violenţelor din Piaţa Victoriei, din 15 septembrie, şi prezentate, miercuri după-amiază, instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă au primit mandate.

Alte trei persoane sunt plasate în arest la domiciliu şi încă una este sub control judiciar.

Ancheta vizează infracţiuni de tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere, lovire sau alte violenţe şi ultraj.

În total, după violenţele de la protestul fermierilor, 27 de persoane au fost ridicate în urma percheziţiilor făcute în Capitală şi în 15 judeţe.

Faţă de 10 dintre cei 27 de inculpaţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis, la data de 22 septembrie 2026, propunerile formulate de procurori şi a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, alte trei persoane fiind plasate sub control judiciar.

Alţi 14 inculpaţi au fost prezentaţi instanţei de judecată miercuri după-amiază, solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă fiind judecată în cadrul a două dosare, fiecare având câte şapte inculpaţi.

La percheziţiile făcute în Bucureşti şi în 15 judeţe, au fost vizate 30 de persoane, însă doar 27 au fost găsite.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale.

Editor : C.S.