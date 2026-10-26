Șase persoane și o companie, trimise în judecată de EPPO pentru cumpărarea frauduloasă a două remorchere pentru Dunărea de Jos

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca (România) a trimis în judecată, la Tribunalul Iaşi, patru funcţionari publici din cadrul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ Galaţi), o persoană fizică şi o societate comercială, în legătură cu achiziţia frauduloasă a două remorchere destinate Dunării de Jos. Acestea erau destinate navigaţiei fluviale, inclusiv în perioadele cu nivel scăzut al apei, însă de fapt pot fi utilizate în siguranţă doar atunci când nivelul apei este suficient de ridicat. Proiectul a beneficiat de o finanţare europeană de aproximativ 7 milioane de euro, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014–2020.

„Cele două remorchere multifuncţionale, clasa de gheaţă, erau destinate navigaţiei fluviale, inclusiv în perioadele cu nivel scăzut al apei, precum şi intervenţiilor pentru asistarea navelor aflate în dificultate. Cu toate acestea, caietul de sarcini al licitaţiei a inclus cerinţe tehnice specifice navelor maritime, deşi remorcherele urmau să fie utilizate pe căile navigabile interioare. Acest lucru a restrâns numărul ofertanţilor eligibili şi a favorizat o singură companie”, precizează Parchetul European, potrivit News.ro.

Remorcherele au fost livrate în 2021, având un pescaj (n.r. - adâncimea apei necesară pentru ca o navă să poată naviga în siguranţă) real de 2,6 metri, peste limita maximă de doi metri prevăzută în contract.

În ciuda acestei neconformităţi, cei patru funcţionari publici au acceptat navele şi au semnat procesele-verbale de recepţie finală, atestând în mod fals că acestea îndeplineau cerinţele tehnice.

Din cauza pescajului mai mare, remorcherele pot fi utilizate în siguranţă doar atunci când nivelul apei este suficient de ridicat pe traseele pentru care au fost destinate, ceea ce limitează utilizarea lor pe Dunăre, în special în perioadele cu nivel scăzut al apei.

O persoană fizică şi o societate comercială sunt, de asemenea, acuzate că au contribuit la presupusa schemă frauduloasă.

Prejudiciul cauzat bugetului Uniunii Europene este estimat la 7 milioane de euro.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani şi zece ani şi şase luni.

În acest dosar, în 27 martie 2024, Parchetul European din Cluj-Napoca a coordonat 12 percheziţii.

Trei percheziţii au avut loc la sediile a trei instituţii publice - una din judeţul Galaţi şi două din judeţul Constanţa. Alte şapte percheziţii au fost efectuate la domiciliile unor funcţionari publici care lucrează în aceste instituţii, iar două au avut loc la sediile unor societăţi comerciale, anunţa la acel moment Parchetul European.

Tot atunci, Parchetul European afirma că funcţionari publici ai AFDJ Galaţi, în calitate de reprezentanţi ai instituţiei, au obţinut finanţare europeană prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) pentru achiziţionarea a două remorchere multifuncţionale. Finanţarea a fost obţinută în urma unei proceduri de achiziţie publică lansate în septembrie 2019, în valoare totală de 35.144.000 de lei (aproximativ 7 milioane de euro).

Editor : B.E.