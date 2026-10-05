Live TV

Video Scandal în fața DIICOT după audierea socrului lui Georgescu. Un susținător a arborat un steag și ar fi lovit cu pumnul un cameraman

Data actualizării: Data publicării:
un sustinator al lui georgescu cu un steag in mana
Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Socrul lui Călin Georgescu a fost audiat aproximativ cinci ore la DIICOT, unde procurorii au făcut verificări asupra dispozitivelor sale electronice. La ieșirea de la audieri, unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu ar fi provocat o altercație cu jurnaliștii.

În timp ce jurnaliștii îi adresau întrebări socrului lui Călin Georgescu, unul dintre susținătorii acestuia a venit lângă reprezentanții presei cu un steag. Potrivit reporterului Digi24 de la fața locului, bărbatul ar fi atins mai mulți operatori, iar în cele din urmă ar fi lovit cu pumnul unul dintre cameramani.

Reporterul Digi24 Teodora Chiuș i-a adresat mai multe întrebări socrului lui Călin Georgescu la ieșirea de la DIICOT, inclusiv despre o presupusă înșelăciune de 1 milion de euro și despre un transfer de bani.

Socrul lui Călin Georgescu a ajuns la DIICOT pentru perchezițiile informatice. Procurorii i-au verificat dispozitivele electronice, pentru a găsi dovezi în dosar.

Mai exact, verificările au fost făcute după ce socrul lui Călin Georgescu ar fi făcut, în octombrie 2023, un transfer către omul de afaceri care a depus plângerea la DIICOT.

În prezent, procurorii verifică despre ce a fost vorba și de ce socrul lui Călin Georgescu i-ar fi trimis această sumă omului de afaceri.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Sediul central al PSD din București.
3
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Digi Sport
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-09-22-3496
Aproape 100 de amenzi la protestele susținătorilor lui Călin Georgescu de la Arestul Central. Au fost întocmite patru sesizări penale
vesnica pomenire ctp
Mesajul lui Nicușor Dan după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat „veșnica pomenire” lui Cristian Tudor Popescu
Socrul fostului candidat la prezidentiale Calin Georgescu, Vasile Moldoveanu, soseste la sediul DIICOT, in Bucuresti, 5 octombrie 2026.
Socrul lui Călin Georgescu a fost audiat la DIICOT. El a dat explicații cu privire la un transfer de 118.000 lei
photo-collage.png - 2026-09-21T154253.676
Susținători ai lui Călin Georgescu au fost amendați la manifestaţiile din zona Arestului Central. Bilanțul Jandarmeriei
BUCURESTI - ICCJ - CALIN GEORGESCU - 16 IAN 2025
Scandal la Arestul Central cu Stegarul Dac: susținătorul lui Călin Georgescu a fost reținut și este cercetat pentru ultraj. Ce a făcut
Recomandările redacţiei
nicusor dan consultari cotroceni
A patra desemnare. Nicușor Dan consultă partidele la Palatul...
navă lovită platforma pescarus
Misiune de salvare în zona Platformei Pescăruș. O navă turcească cu...
JURNAL ORA 13 CF 051026_40068
Csoma Botond exclude intrarea UDMR la guvernare alături de PSD. Ce...
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Ne dorim să fim...
Ultimele știri
Marcel Ciolacu speră că săptămâna aceasta să avem premier: „Am văzut că se face o politică de gherilă în România”
Fostul secretar al Armatei SUA: „Trump și-a început al doilea mandat cu o armată extrem de slab pregătită pentru războiul modern”
„Macronomics” se încheie: de la revoluția economică promisă la criza datoriilor. Cum a ajuns Franța lui Macron „veriga slabă” a Europei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, abdomen sculptat la 41 de ani. Imaginile care au toate șansele să-i lase pe fani cu gura...
Cancan
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Fanatik.ro
Ruptura neştiută Bogdan Stelea – Gică Hagi. Ce se ascunde în spatele criticilor dure ale lui „Arnold” la...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
„Dacă fanii vor fluiera, Hagi își va da demisia de la națională”. Verdict tare înainte de România – Suedia...
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
Digi FM
Țara europeană, iubită de români, care oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, lovitură de proporții: complexul care promite să schimbe sportul românesc: "Se lucrează în ritm...
Pro FM
Cum arată Cristina Rus la 45 de ani. A dispărut de ani buni din showbiz, dar s-a revăzut cu Andreea Bănică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
"Copii de 13-14 ani pe teren, părinţi care se iau la bătaie pe margine". Conflict în tribune între părinți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Demi Moore rupe tăcerea după 30 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a primit salariul record pentru...
UTV
Ilona Brezoianu a postat un meaj dur pentru Ian dupǎ ce a urinat pe scenă. „Ești caracter 0 barat”