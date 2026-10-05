Socrul lui Călin Georgescu a fost audiat aproximativ cinci ore la DIICOT, unde procurorii au făcut verificări asupra dispozitivelor sale electronice. La ieșirea de la audieri, unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu ar fi provocat o altercație cu jurnaliștii.

În timp ce jurnaliștii îi adresau întrebări socrului lui Călin Georgescu, unul dintre susținătorii acestuia a venit lângă reprezentanții presei cu un steag. Potrivit reporterului Digi24 de la fața locului, bărbatul ar fi atins mai mulți operatori, iar în cele din urmă ar fi lovit cu pumnul unul dintre cameramani.

Reporterul Digi24 Teodora Chiuș i-a adresat mai multe întrebări socrului lui Călin Georgescu la ieșirea de la DIICOT, inclusiv despre o presupusă înșelăciune de 1 milion de euro și despre un transfer de bani.

Socrul lui Călin Georgescu a ajuns la DIICOT pentru perchezițiile informatice. Procurorii i-au verificat dispozitivele electronice, pentru a găsi dovezi în dosar.

Mai exact, verificările au fost făcute după ce socrul lui Călin Georgescu ar fi făcut, în octombrie 2023, un transfer către omul de afaceri care a depus plângerea la DIICOT.

În prezent, procurorii verifică despre ce a fost vorba și de ce socrul lui Călin Georgescu i-ar fi trimis această sumă omului de afaceri.

Editor : C.S.