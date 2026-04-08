Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) fac în aceste zile percheziții informatice în dosarul pozelor de la o presupusă întâlnire între Florian Coldea, Nicușor Dan și Victor Ponta, publicate anul trecut de Elena Lasconi, în plină campanie electorală.

Cei patru suspecți vizați de DIICOT în această anchetă au fost chemați la DIICOT pentru a fi de față la percheziția informatică derulată de procurori, potrivit informațiilor Digi24.

Conform unor surse din anchetă, procurorii au audiat până în prezent mai mulți martori - actori, angajați ori colaboratori ai unor firme de producție video deținute de suspecți.

Aceștia ar fi transmis în timpul audierilor că au fost contactați anul trecut pentru a realiza un film de satiră politică cu personajele Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

În acest sens, ar fi închiriat o casă din comuna Tunari (identificată în 2025 de jurnaliștii Buletin de București), ar fi cumpărat haine și s-ar fi ocupat de machiajul actorilor, pentru care au încasat și sume de bani.

Din declarațiile date în fața anchetatorilor nu reiese, însă, cine s-a ocupat de prelucrarea imaginilor, în condițiile în care filmările inițiale au dispărut de pe dispozitivele care le-au înregistrat, și nici cum au ajuns acele poze la Elena Lasconi.

Alte aspecte pe care procurorii DIICOT nu le-au descoperit până în prezent, potrivit surselor judiciare, sunt legate de cine a comandat acest plan și dacă a fost pus la cale de un alt candidat. Până în prezent, DIICOT nu a comunicat oficial informații referitoare la acest dosar.

Elena Lasconi și Victor Ponta au fost și ei audiați în acest dosar. Potrivit surselor judiciare, ambii au punctat că scopul apariției fotografiilor a fost de a influența rezultatul alegerilor.

Lasconi a mai menționat că a fost indusă în eroare să publice acele poze și că cel care a avut de câștigat în urma publicării a fost Nicușor Dan.

La rândul lui, președintele a menționat, cu o zi în urmă, că i-a fost adus la cunoștință că doi dintre suspecții DIICOT, care ar fi executat acest plan, au făcut parte din echipa lui de campanie.

„Mai departe, e treaba procurorilor și mi-aș dori, e foarte bine că au ajuns până aici, dar ar trebui să ajungem la întrebarea esențială: cine i-a plătit”, a declarat președintele Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă susținute în Timișoara pe 7 aprilie.

Scandalul pozelor publicate de Elena Lasconi

Reamintim că este vorba de pozele pe care Elena Lasconi, atunci candidată USR la preziedențiale, le-a publicat pe 1 mai (în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale) și în care, susținea ea, apăreau Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea (fost adjunct SRI).

Victor Ponta și Nicușor Dan au făcut imediat plângere penală la DIICOT, iar cele trei persoane despre care Elena Lasconi susținea că apăreau în poze au subliniat că este vorba de „un fals”. Același lucru a fost subliniat și de fotografi experți în mediul online.

Un an mai târziu, potrivit informațiilor obținute de Digi24, procurorii au constatat că ar fi fost vorba de o înscenare, organizată de mai multe persoane, inclusiv două persoane care au lucrat în echipa de campanie a lui Nicușor Dan.

Potrivit acelorași informații, „rolurile” lui Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta ar fi fost jucate de actori.

În prezent, patru persoane au fost puse sub acuzare pentru divulgare de informații false, potrivit surselor judiciare citate de Digi24.

