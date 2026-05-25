Sechestru pe case, apartamente și terenuri într-un dosar de evaziune fiscală în construcții. Prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus sechestru pe 4 case, 2 apartamente și 13 terenuri aparținând unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 2,2 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Parchetului transmis luni, în acest caz au fost efectuate săptămâna trecută 9 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Călăraşi, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală/a extins acţiunea penală faţă de 6 persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată.

În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai unui număr de 5 societăţi comerciale, în perioada 2022 - 2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au implementat un mecanism infracţional constând în evidenţierea în documentele de evidenţă contabilă şi în declaraţiile fiscale a unor achiziţii fictive de prestări de servicii de la un număr de 8 societăţi comerciale de tip „fantomă” şi 2 societăţi comerciale „cu identitate furată”, în valoare totală de 11.675.470 lei.

Prin acest mecanism infracţional au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 2.299.789 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Faţă de 5 dintre inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

