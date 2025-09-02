Live TV

Ședință în justiție, după măsurile anunțate de Ilie Bolojan. Reprezentanţii sistemului judiciar, chemați de Radu Marinescu la minister

ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției. Foto: INQUAM Photos/ George Călin

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a invitat reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru, programată joi, privind măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiţiei civile şi penale. Este prima discuție în acest format de la începutul scandalului cu privire la pensiile magistraților, un subiect care a adus proteste inclusiv în justiție.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, Radu Marinescu a adresat preşedintei Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, directoarei Institutului Naţional al Magistraturii, preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România, preşedintelui Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România şi directorului Şcolii Naţionale de Grefieri o invitaţie la dialog instituţional, în scopul identificării celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei.

Agenda discuţiilor va cuprinde teme de real interes pentru sistemul de justiţie din România, precum digitalizarea actului de justiţie, actualizarea taxelor judiciare de timbru şi stabilirea acestora ca venit suport pentru investiţiile în infrastructura judiciară, identificarea unor metode pentru eficientizarea punerii în aplicare a procedurii administrării probelor de către avocaţi sau consilieri juridici, identificarea unor sancţiuni, inclusiv procesuale, eficiente şi disuasive în cazul celor care formulează plângeri contravenţionale cu rea-credinţă ori vădit neîntemeiate şi identificarea unor soluţii alternative, toate acestea în scopul degrevării activităţii instanţelor judecătoreşti, se precizează în comunicat.

În acest proces de analiză va fi luat în considerare şi faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite iniţiative legislative care au ca obiect amendarea legislaţiei relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor şi asupra eficientizării activităţii instanţelor de judecată, menţionează sursa citată.

Ministerul Justiţiei precizează că unul dintre obiectivele asumate în cadrul Programului de Guvernare 2025-2028, la secţiunea Justiţie, constă în reducerea duratei de soluţionare a cauzelor şi punerea eficientă în executare a hotărârilor judecătoreşti.

„Acest obiectiv este în strânsă conexiune cu alte măsuri deosebit de importante, precum promovarea unor instrumente alternative de soluţionare a proceselor în instanţă, instituirea cadrului legal pentru soluţionarea la distanţă a litigiilor cu profesionişti, introducerea unor proceduri adecvate de filtrare a sesizării instanţelor, apte să conducă la reducerea inflaţiei de cauze care nu necesită o soluţionare judiciară, digitalizarea instanţelor judecătoreşti, prin generalizarea dosarului electronic şi revizuirea cadrului legislativ, în special a normelor de procedură”, subliniază ministerul.

Întâlnirea de lucru va avea loc joi, la sediul Ministerului Justiţiei, în contextul necesităţii identificării soluţiilor concrete pentru punerea în aplicare a dezideratelor cuprinse în Programul de Guvernare 2025-2028, informează MJ.

