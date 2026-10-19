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Șefa CCR, discuții cu delegația Comisiei de la Veneția despre criteriile statului de drept și controlul de constituționalitate

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simina tanasescu Marta Cartabia comisia de la venetia
Președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu și Marta Cartabia, cea ca re a condus delegația Comisiei de la Veneția. Foto: ccr.ro
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Din articol
Marta Cartabia: „Statul de drept este coloana vertebrală a democrațiilor” Criteriile privind statul de drept, adaptate noilor provocări

Președinta CCR Simina Tănăsescu s-a întâlnit luni cu o delegație a Comisiei de la Veneția, condusă de Marta Cartabia, pentru a discuta despre includerea controlului de constituționalitate în lista criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) și despre adaptarea acestui instrument la noile provocări, inclusiv cele generate de tehnologie.

Delegația Comisiei de la Veneția se află la București pentru a participa la „2026 Rule of Law Forum”. Din partea CCR, la întâlnire au participat președinta instituției, Elena-Simina Tănăsescu, și judecătorii Laura-Iuliana Scântei, Asztalos Csaba Ferenc, Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș, precizează comunicatul de presă al CCR.

În deschiderea întrevederii, Elena-Simina Tănăsescu a subliniat că CCR a fost implicată constant în promovarea statului de drept și a menținut o colaborare bună cu Comisia de la Veneția.

La rândul său, președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, a vorbit despre importanța accesibilității criteriilor privind statul de drept, inclusiv pentru publicul larg. Ea a precizat că versiunea actualizată a documentului a fost tradusă în limba română și că există intenția de a fi tradusă în toate limbile statelor membre ale Consiliului Europei.

„Traducerea nu este doar o chestiune de curtoazie”, a explicat Cartabia, ci un semnal că documentul trebuie să poată fi citit și înțeles nu doar de experți, ci de oricine, întrucât statul de drept și respectarea acestui principiu influențează viața de zi cu zi a cetățenilor.

Marta Cartabia: „Statul de drept este coloana vertebrală a democrațiilor”

Președinta Comisiei de la Veneția a subliniat că statul de drept nu trebuie privit exclusiv ca un domeniu rezervat juriștilor.

„Când vorbim despre statul de drept, avem impresia că este doar apanajul juriștilor, dar până la urmă vorbim de coloana vertebrală a democrațiilor noastre. Vorbim despre ceva ce ar trebui să țină de cultura comună a popoarelor noastre”, a declarat Marta Cartabia.

Aceasta a explicat că actualizarea listei de criterii este necesară în contextul schimbărilor și al noilor provocări cu care se confruntă societățile europene.

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„Instituțiile democratice sunt întotdeauna afectate de slăbirea independenței sistemului de justiție”, a avertizat președinta Comisiei de la Veneția.

Cartabia a evidențiat și rolul instanțelor constituționale în apărarea valorilor europene.

„Instanțele constituționale sunt primele instanțe care aplică și implementează valorile europene. Sunt în prima linie, de aceea sunt un pilon esențial al construcției democrației naționale și al moștenirii constituționale la nivel european pe care o împărtășim”, a afirmat aceasta.

Criteriile privind statul de drept, adaptate noilor provocări

Potrivit CCR, în cadrul discuțiilor a fost subliniată necesitatea ca lista actualizată a criteriilor de referință privind statul de drept să fie un instrument accesibil și adaptat realităților actuale.

Printre provocările menționate s-au numărat și noile tehnologii, descrise în cadrul întrevederii drept „o formă de putere”.

La finalul vizitei, Marta Cartabia a fost invitată să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.

Editor : Ana Petrescu

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