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Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un caz singular în Europa

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Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, susţine că decizia CCR de anulare a alegerilor prezidenţiale în decembrie 2024 nu a fost una singulară în Europa. Ea mai spune că această hotărâre a atras atenţia lumii întregi asupra riscurilor tehnologiilor digitale şi inteligenţei artificiale, în special cu privire la procedurile şi mecanismele democratice.

„O Constituţie este construită pe valorile care unesc societatea şi pe care le statorniceşte. Jurisdicţiile constituţionale sunt chemate să le aplice drept frontiere ale spaţiului democraţiei constituţionale. Acest lucru trebuie să se întâmple şi în timpuri liniştite, şi în vremuri tulburi. Esenţa democraţiei constituţionale este încadrarea şi limitarea puterii politice prin Constituţie.

Ea asigură respectarea statului de drept. Ea presupune respingerea instituţionalizată a oricărei forme de concentrare a puterii în mâinile unei persoane, ale unui grup sau ale unei majorităţi. Prin urmare, democraţia constituţională nu este un oximoron, iar democraţia nu este externă Constituţiei. Justiţia constituţională stă dovadă pentru acest fapt”, a declarat Simina Tănăsescu la reuniunea cu tema „Societatea informaţională şi democraţia constituţională”, desfăşurată la Palatul Parlamentului, în cadrul programului trienal al preşedinţiei Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone, potrivit Agerpres. 

În context, ea a spus că decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024 nu a fost un caz singular în Europa, dând ca exemplu Austria şi Bulgaria.

„Curtea Constituţională a Austriei a decis reluarea celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2016. În decembrie 2024, Curtea Constituţională a României a invalidat întregul proces electoral cu privire la alegerea preşedintelui României, cu consecinţa reluării sale în integralitate. În martie 2025, Curtea Constituţională a Republicii Bulgaria a invalidat parţial rezultatele alegerilor parlamentare din octombrie 2024.

Chiar dacă nu este singulară, hotărârea Curţii Constituţionale a României a atras atenţia lumii întregi cu privire la riscurile tehnologiilor digitale şi inteligenţei artificiale, componente ale societăţii informaţionale, în special cu privire la procedurile şi mecanismele democratice”, a explicat Tănăsescu în cadrul reuniunii, la care au participat preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Luca Niculescu.

Editor : C.L.B.

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