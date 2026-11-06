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Șefa ÎCCJ, despre eşalonarea plății salariilor restante ale magistraţilor, propusă de premier: „Am remarcat o schimbare binevenită”

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Lia savonea csm
Lia Savonea, președintele CSM. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
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Preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea, a declarat, referindu-se la plata eşalonată a celor cinci miliarde de lei pentru drepturile salariale restante ale magistraţilor, anunţată de premierul Luca Niculescu, că apreciază schimbarea de atitudine faţă de Guvernul Bolojan.

Şefa ÎCCJ a răspuns că mai întâi trebuie să existe discuţii cu reprezentanţii guvernului actual.

„Consider că este prematur să mă pronunţ asupra unor eventuale propuneri înainte ca acestea să fie prezentate şi discutate în cadrul unui dialog instituţional. Cred că este firesc să avem mai întâi discuţii oficiale cu reprezentanţii actualului Guvern, cu atât mai mult cu cât am remarcat o schimbare semnificativă şi binevenită de abordare faţă de Guvernul anterior, reflectată, până în prezent, într-un discurs echilibrat, constructiv şi într-o deschidere reală către dialog. Apreciem această schimbare de atitudine şi considerăm că este important să acordăm dialogului instituţional şansa de a conduce la soluţii concrete, care să ţină seama atât de drepturile recunoscute magistraţilor, cât şi de principiile statului de drept”, a declarat Lia Savonea, pentru Cotidianul, potrivit News.ro.

Premierul Luca Niculescu a declarat că hotărârile prin care magistraţii şi-au acordat drepturi salariale neplătite până acum trebuie puse în aplicare, el anunţând că doreşte un dialog cu beneficiarii, în urma căruia restanţele să fie achitate eşalonat

„Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti şi să îşi achite obligaţiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim. Va începe o discuţie, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eşalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în acelaşi timp este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm. Dar întotdeauna am crezut în puterea dialogului, ca jurnalist, diplomat, coordonator al procesului de aderare la OCDE, şi acum ca prim-ministru. Cred că trebuie să avem dialog şi cred că trebuie să găsim înţelegere, pentru că vor exista propuneri de eşalonare”, a afirmat Luca Niculescu marți seară, la TVR.

Editor : B.P.

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