Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Judecătorii sunt ancorați în societate și înțeleg foarte bine ce se întâmplă”

Preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Corina Corbu, a afirmat luni că judecătorii ÎCCJ sunt ancoraţi în realitate şi înţeleg foarte bine ce se întâmplă, care sunt nemulţumirile societăţii şi că încearcă să remedieze anumite lucruri. Ea a menţionat că poate judecătorii nu sunt cei mai buni la comunicare, că nu reuşesc întotdeauna să explice anumite lucruri, dar urmăresc respectarea legii în fiecare cauză pe care au soluţionat-o, informează news.ro.

Corina Corbu a declarat, după discursul ţinut de preşedintele interimar Ilie Bolojan la bilanţul Înaltei Curţi, că la nivelul ÎCCJ sunt cunoscute şi lucrurile care merg bine, dar şi cele care merg mai puţin bine.

„Vă asigur, domnule preşedinte, că la Înalta Curte cunoaştem în amănunt situaţia, cunoaştem şi lucrurile care merg bine şi care merg mai puţin bine. Ce pot să vă spun este că judecătorii Înaltei Curţi au făcut şi fac în continuare tot ceea ce este omeneşte posibil. în cuvântul meu, făceam referire la secţia de contencios care a reuşit să se menţină în anumite parametri de calitate deşi s-a confruntat anul trecut cu situaţia, poate cea mai dificilă din ultimii zece ani. Înţelegem lucrurile, înţelegem societatea înţelegem problemele legislativului, executivului, limitele în comunicare. Ce putem spune însă şi pot să afirm şi numele colegilor mei că fiecare dintre noi încercăm să ne îndeplinim atribuţiile, în fiecare moment, cât mai bine posibil, aspecte care cred eu că au fost reflectate”, a declarat Corina Corbu.

Ea a adăugat că judecătorii înţeleg ceea ce se întâmplă în realitate şi încearcă să remedieze anumite lucruri.

„Dar ce aş vrea să sublinez este faptul că judecătorii sunt ancoraţi în societate înţeleg foarte bine ce se întâmplă, nu am fost niciodată rupţi de societate şi nu suntem nici acum. Înţelegem şi care sunt nemulţumirile societăţii, încercăm să remediem anumite lucruri, încercăm să facem anumite lucruri mai bine, unele poate se văd mai mult, altele se văd mai puţin. Poate nu suntem cei mai buni în comunicare, poate că nu întotdeauna reuşim să explicăm anumite lucruri, însă ce pot să afirm este faptul că întotdeauna am urmărit respectarea legii în fiecare cauză pe care am soluţionat”, a spus Corbu.

Editor : M.L.