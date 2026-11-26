Procurorul general a reacţionat, joi, după acuzaţiile liderului AUR George Simion la adresa procurorului care instrumentează dosarul în care este inculpat pentru instigare publică. Într-un comunicat de presă, Cristina Chiriac respinge categoric afirmaţiile nefondate prin care activităţii profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivaţii de natură politică.

„Având în vedere acuzaţiile nefondate vehiculate în spaţiul public cu referire la procurorul de caz care instrumentează dosarul prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un deputat pentru instigare publică, pentru corecta informare a opiniei publice, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie face următoarea declaraţie: În calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, resping categoric afirmaţiile nefondate lansate în spaţiul public, prin care activităţii profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivaţii de natură politică”, a transmis joi Ministerul Public.

Cristina Chiriac îşi exprimă întreaga susţinere faţă de procurorul de caz în exercitarea atribuţiilor sale profesionale şi consideră inacceptabilă discreditarea activităţii unui magistrat prin acuzaţii lipsite de fundament factual, precum şi încercarea de a transfera dezbaterea asupra unei cauze penale din plan juridic în plan politic.

„Activitatea procurorilor se desfăşoară potrivit principiilor constituţionale ale legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic, cu respectarea independenţei procurorului în adoptarea soluţiilor. Deciziile procurorilor se întemeiază exclusiv pe lege şi pe probele administrate în cauză, nu pe interese, conjuncturi sau considerente de natură politică. Justiţia nu se înfăptuieşte sub presiunea declaraţiilor publice, a intereselor politice sau a campaniilor de discreditare a magistraţilor. Legalitatea şi temeinicia actelor procurorilor se verifică prin mecanismele şi procedurile prevăzute de lege, nu prin verdicte pronunţate în spaţiul public”, afirmă procurorul general.

Ea precizează că respectă dreptul la liberă exprimare, dreptul la critică şi interesul legitim al societăţii faţă de activitatea instituţiilor judiciare, dar consideră că acestea nu pot justifica atribuirea, în mod nefondat, a unor intenţii politice magistraţilor şi nici exercitarea de presiuni asupra acestora în legătură cu instrumentarea unor cauze penale.

„Solicit tuturor actorilor vieţii publice să respecte independenţa actului de justiţie şi să se abţină de la antrenarea instituţiei pe care o conduc în dispute, confruntări sau jocuri politice. Parchetul nu este şi nu trebuie să devină un instrument al luptei politice, după cum activitatea procurorilor nu poate fi condiţionată de interesele sau aşteptările niciunui actor politic. În calitate de conducător al Ministerului Public, am responsabilitatea de a asigura cadrul necesar exercitării atribuţiilor profesionale ale procurorilor cu imparţialitate, obiectivitate şi fără ingerinţe externe, precum şi de a apăra autoritatea şi credibilitatea instituţiei”, arată Chiriac.

Ea asigură opinia publică în legătură cu faptul că nicio presiune externă şi nicio tentativă de intimidare sau de discreditare nu vor deturna activitatea instituţiei pe care o conduce de la misiunea sa legală.

„Reperul fundamental al activităţii noastre este şi va rămâne legea, aplicată în mod egal, fără privilegii şi fără discriminări”, conchide procurorul general.

Liderul AUR George Simion, inculpat pentru instigare publică, după ce, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, a spus că membrii Biroului Electoral Central „ar trebui jupuiţi în piaţa publică”, a declarat joi, referitor la procurorul care instrumentează dosarul său, că se ocupă doar de opoziţia politică.

„Procurorul Rareş Petru Stan, care de 2 ani nu se ocupă decât de opoziţia politică, tot ce înseamnă AUR, Călin Georgescu, alţi lideri politici din zona suveranistă, toate dosarele, într-un mod total discreţionar, ajung la acest procuror Rareş Stan”, afirmă Simion.

Editor : A.C.