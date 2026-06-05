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Video Șeful Armatei ajunge astăzi la instanță după acuzațiile DNA. Generalul Gheorghiță Vlad cere înapoi bunurile ridicate de anchetatori

Data publicării:
Seful Statului Major, Generalul Vlad Gheorghita, iese de la sediul DNA Militar, in Bucuresti, 2 iunie 2026.
Seful Statului Major, Generalul Vlad Gheorghita, iese de la sediul DNA Militar, in Bucuresti, 2 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

La doar câteva zile după ce a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, șeful Armatei Române ajunge în fața judecătorilor. Generalul Gheorghiță Vlad cere restituirea unor bunuri ridicate de anchetatori în dosarul de corupție în care este cercetat. 

Generalul Gheorghiță Vlad vine în fața Curții de Apel București, după ce a fost pus sub acuzare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Magistrații urmează să analizeze o cerere formulată de șeful Armatei Române imediat după audierile de la sediul DNA, prin care solicită restituirea unor bunuri ridicate de anchetatori în urma perchezițiilor efectuate în dosar. Potrivit informațiilor disponibile, este posibil ca printre obiectele solicitate să se afle și telefonul mobil al generalului.

Este primul termen în instanță după declanșarea urmăririi penale față de șeful Statului Major al Apărării. Judecătorii vor decide dacă bunurile ridicate de procurori îi vor fi returnate sau dacă acestea vor rămâne la dispoziția anchetatorilor pentru continuarea investigațiilor.

Gheorghiță Vlad este cercetat de DNA pentru complicitate la uzurparea funcției. Ancheta vizează, potrivit procurorilor, suplimentarea cu 20 de locuri bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport pentru persoane care ar fi fost admise inițial pe locuri cu taxă.

În acest moment, generalului Gheorghiță Vlad i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect, iar cercetările sunt în desfășurare. Anchetatorii continuă administrarea probelor pentru a stabili toate circumstanțele în care au fost luate deciziile aflate în centrul dosarului de corupție.

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Editor : C.A.

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