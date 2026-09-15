Live TV

Şeful CJ Botoşani, audiat la DNA Iaşi în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Valeriu Iftime spune că nu știe de ce a fost chemat

Data publicării:
valeriu iftime
Foto: Facebook/ Valeriu Iftime
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Şeful Consiliului Judeţean Botoşani, liberalul Valeriu Iftime, este audiat la sediul DNA Iaşi în dosarul în care este cercetat şi omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Valeriu Iftime a ajuns în cursul dimineţii la sediul DNA din Iaşi, dar a spus că nu ştie de ce a fost chemat în faţa procurorilor anticorupţie. „O să aflu şi vă spun (...) E ca în dadaism. Bagi mâna în căciulă, scoţi un nume şi îl chemi ca martor”, a declarat Iftime înainte să intre la audieri.

Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime, a ajuns, marţi dimineaţă, la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat de procurorii anticorupţie la audieri în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

La intrarea în sediul DNA Iaşi, Iftime a fost întrebat de către jurnalişti de ce a fost chemat la audieri şi în ce calitate.

„O să aflu şi vă spun. Doar mi s-a spus să fiu aici şi că ar fi o discuţie legată de omul de la Vaslui. Nu l-am văzut niciodată pe Fănel Bogos. E ca în dadaism. Mi se pare că bagi mâna în căciulă, scoţi un nume şi îl chemi ca martor”, a spus Iftime, potrivit News.ro.

Pe 10 septembrie a fost audiat în acelaşi dosar, tot la sediul DNA Iaşi, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Ciprian Ionuţ Trifan.

Afaceristul vasluian Fănel Bogos a fost reţinut pe 5 noiembrie 2025 şi arestat preventiv a doua zi, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Din martie 2026, omul de afaceri a fost pus sub control judiciar.

Bogos a dat declaraţii în faţa procurorilor DNA Iaşi, după punerea sub acuzare a secretarului general al Guvernului, Cristina Trăilă, care are calitatea de suspect în acelaşi dosar.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
lacul morii
2
Bolojan: Insula Lacul Morii va fi deschisă din 18 septembrie. Nu e doar despre un lac...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
Dmitri Peskov
4
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
Afiș de recrutare
5
Rusia oferă o recompensă record pentru recrutarea de combatanți străini. Cât primește...
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Digi Sport
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla dna
Inspector de la Apele Române, prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită ca să „închidă ochii” la nereguli
universitatea Ovidius constanta
Doi profesori și două studente de la Universitatea Ovidius din Constanța, reținuți de DNA. Acuzații de șpagă pentru restanțe
universitatea Ovidius constanta
Percheziții ale procurorilor DNA la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Acțiunea vizează Facultatea de Medicină
george simion face declaratii
George Simion: SAFE e păgubos şi plin de acuzaţii de corupţie. AUR va depune la DNA un denunţ
florin bogos
Fănel Bogos, audiat din nou de procurorii DNA. Ce spune omul de afaceri despre discuția cu premierul Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
protest ciobani
Violențe la protestul oierilor din Piața Victoriei. Îmbrânceli cu...
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR.
Csoma Botond, înainte de consultările de la Cotroceni: UDMR are „o...
vladimir putin in birou
NATO ia în calcul activarea Articolului 5, dar se teme de reacția...
pompa de carburant
Ministerul Finanțelor menține reducerea accizei la motorină cu 25%...
Ultimele știri
Încă o țară membră UE și NATO deschide cerul pentru avioanele cu încărcătură nucleară ale Franței
„Bravo, Rusia”. Scandal uriaș în lumea sportului după un comentariu lăsat de un antrenor sârb la imaginile cu un bloc în flăcări
CFR Călători, fără buget de peste 8 luni. Sindicatele avertizează: „Trenurile se vor opri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru 3 zodii, din 15 septembrie 2026. Își regăsesc direcția și obiectivele devin...
Cancan
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri
Fanatik.ro
Marius Șumudică, primul pas spre venirea la FCSB: „Am tărie să le cer scuze suporterilor pe care i-am jignit”
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
Primele impresii după debutul lui Denis Drăguș la FCSB! ”La un milion salariu, nu ai voie să fii timorat”
Adevărul
Autostrada Sibiu - Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Orașul ocolit până acum de drumuri...
Playtech
Locuința cu 4 camere pe care ANAF o vinde la prețul unei mașini second-hand. Are peste 100 mp
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Pro FM
Dakota Johnson și Machine Gun Kelly, surprinși împreună la New York. Actrița s-a despărțit recent de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Aclamată cu ovaţii în picioare. Actrița care câștigă al cincilea premiu Emmy consecutiv: „Ce aventură a fost!”
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii...
Newsweek
Ciolacu a luat 1.600.000.000 lei din fondul de rezervă ca să crească pensiile. Ciucă a procedat la fel
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Pericol pentru câini în septembrie! Ce trebuie să verifice stăpânii după fiecare plimbare
Film Now
Liam Neeson, o nouă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă? Gestul făcut de actor la Festivalul de Film...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...