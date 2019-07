Şeful DIICOT, despre butoiul din casa lui Gheorghe Dincă unde au fost găsite rămășițe: Este un arzător improvizat, funcționează ca sobă

Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a explicat, că în urma propriilor verificări, a observat că butoiul unde au fost găsite fragmente osoase despre care se crede că sunt ale Alexandrei nu este un butoi, ci un arzător improvizat, care acționează ca o sobă.

„Avem fragmente osoase ridicate. (...) Victima este un minor de 15 ani. Admițând că ar fi fost arsă în butoi metalic... Am fost și m-am edificat. Am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului, ci este un arzător improvizat. Este vorba de un suport metalic confecționat artizanal, cel mai probabil de inculpat, pentru a arde diverse obiecte. Butoiul nu are capace la ambele capete ale cilindrului. El este așezat pe un chirostiu metalic și focul este dedesubt. Fucnționează ca o sobă improvizată”, a explicat șeful DIICOT, Felix Bănilă.

Vineri, oamenii legii au găsit, la domiciliul lui Dincă Gheorghe, haine arse într-un butoi, oase, bijuterii, 5 pungi de carne în congelator (stabilindu-se că niciuna nu era de natură umană).

Felix Bănilă: Nu avem nici măcar concluzii preliminare ale testelor genetice şi antropologice ale fragmentelor osoase

"Până la acest moment nu avem nici măcar concluzii preliminare ale testelor genetice şi antropologice ale fragmentelor osoase găsite la faţa locului. De îndată ce vom primi concluzii preliminare le vom comunica.

Prioritar este aflarea adevărului prin probe temeinice. Nu neglijăm nicio pistă pe care o putem afla inclusiv din presă. Sunt foarte multe informaţii în spaţiul public, nu ne plângem, deşi procurorii noştri lucrează din 27 iulie de când am fost sesizaţi cu ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi.

Cu certitudine, avem competenţa de a efectua urmărirea penală, în baza OUG 78 pe 2017 care reglementează competenţa DIICOT, în materia traficului de persoane şi de minori, DIICOT are competenţă exclusivă.

În acest moment nu putem neglija nicio versiune de anchetă.

Ne-am dori din tot sufletul, sunt tatăl a două fete, ne-am dori să găsim victimele în viaţă", a declarat Felix Bănilă.

Redactare Georgiana Marina