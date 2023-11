Senatul a adoptat „Legea 2 Mai”. Gorghiu: Ne asigură că toţi traficanţii de droguri de mare risc vor sta în închisoare

Senatul a adoptat, luni, în calitate de prim for sesizat, „Legea 2 Mai” iniţiată de către PNL. Ministra Justiţiei Alina Gorghiu a declarat că este o iniţiativă legislativă care „ne asigură că toţi traficanţii de droguri de mare risc vor sta în închisoare”. „Acolo le este locul”, a completat senatoarea liberală.

Acest proiect elimină posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi trafic internaţional de droguri de mare risc. De asemenea, iniţiativa prevede creşterea de la 2-7 ani la 3-10 ani a pedepselor pentru anumite operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Camera Deputaţilor este for decizional pe proiectul de lege.



„Este un proiect cheie al PNL. Un proiect esenţial pentru societatea românească, pentru siguranţa tinerilor din ziua de astăzi. E o lege care ne asigură că toţi traficanţii de droguri de mare risc vor sta în închisoare. Acolo le este locul. Când vorbim de droguri de droguri de mare risc, ne referim la: Cocaină, heroină, ecstasy, fentanyl, oxicodonă. Acele droguri de mare risc care distrug destine. Producţia şi traficul de droguri rămân cea mai mare afacere criminală din UE”, a afirmat Alina Gorghiu, citată de News.ro.



Ea a mai explicat că această iniţiativă legislative prevede două chestiuni principale.



„În primul rând, elimină posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi trafic internaţional de droguri de mare risc, prevăzute de legea 143/2000. În al doilea rând, creştem de la 2 – 7 ani la 3 - 10 ani pedepsele prevăzute de Legea nr. 194/2011 pentru anumite fapte de efectuare de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive”, a mai precizat Gorghiu.



Ministra Justiţiei a adăugat că „va trebui să găsim pârghii prin care să stopăm traficul de droguri care generează bani negri în economia subterană”.



„Pe parcursul anului 2022, 810 inculpaţi au fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de trafic de droguri (intern sau internaţional). Dintre aceştia, 402 au fost condamnaţi la pedepse cu executare în regim de detenţie, iar pentru 379 de persoane, instanţele au pronunţat hotărâri de condamnare cu suspendarea executării pedepsei. Vorbim de aproape 47% dintre traficanţii de droguri care, deşi condamnaţi, nu fac închisoare. Pornind de la aceste lucruri, e absolut necesar să votăm această iniţiativă legislativă. Numai în primele 10 luni ale anului 2023 au fost înregistrate 10.780 de dosare, având ca obiect drogurile, faţă de anul anterior, în aceeaşi perioadă, 8.484. Bătălia nu este uşoară! Trebuie acţionat pe toate palierele de la prevenţie la pedeapsă. Am încredere că această categorie de traficanţi de droguri de mare risc va sta mai bine în închisoare ca urmare a votului dumneavoastră”, a completat Alina Gorghiu.

Editor : A.P.