Sentință în cazul bebelușului de 8 luni din Covasna, ucis în bătaie. Ce pedepse au primit mama copilului și concubinul ei

Două persoane, găsite vinovate de moartea unui copil de 8 luni, au fost condamnate în prima instanţă la 23, respectiv 24 de ani de închisoare, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

Potrivit sursei citate, bărbatul a primit o pedeapsă de 23 de ani şi 5 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie sub forma omorului calificat şi rele tratamente aplicate minorului, iar mama copilului a fost condamnată la 24 de ani şi 5 luni de închisoare pentru violenţă în familie sub forma omorului calificat şi complicitate la rele tratamente aplicate minorului.

Faptele s-au petrecut între 4 şi 7 februarie a.c, perioadă în care bărbatul ar fi agresat în mod repetat copilul, iar loviturile aplicate, inclusiv în zona capului şi a pieptului, au provocat leziuni traumatice grave care au condus la decesul acestuia.

"În fapt, s-a reţinut că, în data de 04.02.2025, inculpatul K.Ş.O., în timp ce se afla la locuinţa inculpatei C.E., a lovit o singură dată cu pumnul în regiunea parieto-occipitală victima, un minor în vârstă de 8 luni pe care îl avea în îngrijire, ulterior, în data de 06.02.2025, în timp ce se afla la locuinţa sa din satul Herculian, jud. Covasna a lovit din nou cu palma în zona ochiului stâng copilul în vârstă de 8 luni şi l-a apăsat pe piept în scopul de a îl sufoca, iar în data de 07.02.2025, în acelaşi context, a lovit victima cu palma în zona ochiului stâng. Aceste acţiuni conjugate au cauzat multiple echimoze pe faţă şi trunchi şi un traumatism cranio-cerebral cu fractură cominutivă de craniu în regiunea parieto-occipitală, cu hematom epidural şi subdural, hemoragie şi dilacerare cerebrală soldat cu decesul victimei la data de 08.02.2025", se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Anchetatorii au stabilit că mama copilului avea cunoştinţă despre cele întâmplate, dar nu a solicitat îngrijiri medicale, contribuind astfel la agravarea situaţiei şi la decesul copilului.

Sentinţa nu este definitivă.

Editor : A.P.