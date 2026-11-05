Sentință în cazul polițistului care a ucis un tânăr de 21 de ani în Poiana Brașov. Familia victimei anunță că va face apel

Poliţistul care l-a accidentat mortal pe Andrei Ionescu, un tânăr de 21 de ani, pe o stradă din Poiana Braşov a fost condamnat, joi, la 4 ani şi 4 luni de închisoare, decizia instanţei nefiind definitivă.

Decizia a fost pronunţată de Judecătoria Braşov.

"Poliţistul care a omorât acum doi ani un tânăr de 21 de ani şi a rănit-o pe prietena acestuia în Poiana Braşov, în ziua de Sfântul Andrei, a primit o pedeapsă de patru ani şi patru luni de închisoare şi, bineînţeles, obligarea la plata a 300.000 de euro daune morale către familie. Amintesc faptul că tatăl acestuia este fostul pilot Şerban Ionescu, care a protestat inclusiv în faţa Judecătoriei Braşov, ţinând cont de faptul că inculpatul, aflat în regim de măsură preventivă restrictivă de libertate, dintr-o eroare a procurorului, prin depunerea tardivă a cererii de prelungire a arestului preventiv, a scăpat de măsura respectivă", a anunţat avocatul Adrian Cuculis, citat de Agerpres.

Acesta spune că va contesta decizia, care este "mult prea blândă".

"Din punct de vedere al pedepsei, vom formula calea de atac a apelului, considerând-o, pentru o persoană care este în slujba legii şi care a ucis un tânăr de 21 de ani intrând pe sens interzis, ca fiind mult prea blândă", a precizat Cuculis.

Conform datelor de la dosar, accidentul s-a petrecut în data de 30.11.2024, în jurul orelor 20:13.

Inculpatul, care era sub influenţa băuturilor alcoolice, a intrat pe o stradă fără a respecta semnificaţia indicatorului rutier "Accesul interzis" şi i-a acroşat pe cei doi tineri. În urma impactului, tânărul a decedat, iar fata a fost grav rănită, arată sursa citată.

Editor : A.P.