Live TV

Sentință în cazul polițistului care a ucis un tânăr de 21 de ani în Poiana Brașov. Familia victimei anunță că va face apel

Data publicării:
ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Poliţistul care l-a accidentat mortal pe Andrei Ionescu, un tânăr de 21 de ani, pe o stradă din Poiana Braşov a fost condamnat, joi, la 4 ani şi 4 luni de închisoare, decizia instanţei nefiind definitivă.

Decizia a fost pronunţată de Judecătoria Braşov.

"Poliţistul care a omorât acum doi ani un tânăr de 21 de ani şi a rănit-o pe prietena acestuia în Poiana Braşov, în ziua de Sfântul Andrei, a primit o pedeapsă de patru ani şi patru luni de închisoare şi, bineînţeles, obligarea la plata a 300.000 de euro daune morale către familie. Amintesc faptul că tatăl acestuia este fostul pilot Şerban Ionescu, care a protestat inclusiv în faţa Judecătoriei Braşov, ţinând cont de faptul că inculpatul, aflat în regim de măsură preventivă restrictivă de libertate, dintr-o eroare a procurorului, prin depunerea tardivă a cererii de prelungire a arestului preventiv, a scăpat de măsura respectivă", a anunţat avocatul Adrian Cuculis, citat de Agerpres.

Acesta spune că va contesta decizia, care este "mult prea blândă".

"Din punct de vedere al pedepsei, vom formula calea de atac a apelului, considerând-o, pentru o persoană care este în slujba legii şi care a ucis un tânăr de 21 de ani intrând pe sens interzis, ca fiind mult prea blândă", a precizat Cuculis.

Conform datelor de la dosar, accidentul s-a petrecut în data de 30.11.2024, în jurul orelor 20:13.

Inculpatul, care era sub influenţa băuturilor alcoolice, a intrat pe o stradă fără a respecta semnificaţia indicatorului rutier "Accesul interzis" şi i-a acroşat pe cei doi tineri. În urma impactului, tânărul a decedat, iar fata a fost grav rănită, arată sursa citată.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
2026-05-14-2298
2
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
andrei muraru fb
3
Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...
melania trump
4
Melania Trump, anunț surpriză în ziua alegerilor din SUA. Reprezentanți ai Rusiei și...
petrisor peiu face declaratii
5
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să...
A avut loc ședința de urgență! Concluzia e clară: ”NU” pentru Rusia, dar decizia a fost deja luată
Digi Sport
A avut loc ședința de urgență! Concluzia e clară: ”NU” pentru Rusia, dar decizia a fost deja luată
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cisterna acid isu alba
O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat pe A1, pe sensul Deva-Sibiu, în zona localităţii Sebeş
politist ID199686_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Anchetă la Poliția Bechet, după ce un agent de 25 de ani a fost găsit împușcat. Tânărul primise o armă, deși nu mai avea acest drept
masini de interventie in iasi
Accident grav în Iași: un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat. Sunt 9 victime, dintre care o tânără de 27 de ani a fost intubată
tir alb
Un șofer de TIR a fost reținut în Brașov după ce a încercat să mituiască polițiștii. De ce au vrut să îl amendeze agenții
accident craiova
Accident grav în Craiova: Trei pietoni au fost loviți de o mașină pe trotuar și au ajuns la spital
Recomandările redacţiei
profimedia-1149490222
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul din Otopeni. UE activează un...
drona profimedia
O dronă s-a prăbușit într-o comună din Neamț. În zona intervin...
psd inquam photos
PSD acuză că banii din PNRR „au fost atrași de Bolojan doar pe...
Steward avion
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul...
Ultimele știri
Deficit de finanțare și trenuri foarte vechi la Metrorex, reclamă sindicaliștii. „Ultimi ani de austeritate au creat riscuri imense”
(P) Aerul din casă, mai poluat decât cel de afară: ce trebuie să știi?
Donald Trump vrea să stabilească cine e câștigătorul alegerilor în Alaska. „Nu există altă soluție echitabilă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Craiova plânge! Marius Mitran, editorial cutremurător la 16 ani de la moartea lui Adrian Păunescu: „5...
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Assad Al Hamlawi, ofertă de milioane! Salariul uriaș care îl așteaptă dacă pleacă de la U Craiova
Adevărul
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a...
Digieconomic
Cine mai primește alocație după 18 ani. Documentele necesare și condițiile impuse de lege
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Cristiano Ronaldo a aflat și a decis pe loc să se retragă de la echipa națională!
Pro FM
Theo Rose, copleșită după ce fiul ei, Sasha, a lovit-o, a mușcat-o și a tras-o de păr. Cum a intervenit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve...
Adevarul
Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Cabral a dezvăluit cum se descurcă după divorțul de Andreea Ibacka. „Mă uit la tutoriale pe YouTube să...