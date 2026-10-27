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Sentință în cazul șoferiţei care a accidentat-o mortal pe Anastasia, după 4 ani de procese. Cazul a dus la adoptarea Legii Anastasia

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accident rutier triunghi semn
Foto: Getty Images
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Femeia care a accidentat-o mortal în anul 2022 pe Anastasia, o fetiţă de 4 ani, în timp ce conducea fără permis în comuna Scobinţi din judeţul Iaşi, a fost condamnată în primă instanţă la 5 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii ucidere din culpă.

Conform sentinţei Judecătoriei Paşcani, Mariana Coşofreţ a primit 4 ani şi 6 luni închisoare pentru ucidere din culpă, pedeapsă contopită cu 3 ani cu suspendare pentru conducerea a unui vehicul fără permis de conducere, rezultând o pedeapsă rezultantă de executat de 5 ani şi 6 luni de închisoare.

Instanţa a admis acţiunile formulate de familia Anastasiei şi a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să plătească peste 1,5 milioane lei daune morale.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

„La distanţă de patru ani de zile de când fetiţa de patru ani Anastasia a fost omorâtă de o şoferiţă la Hârlău şi tot la patru ani distanţă de când a intrat în vigoare Legea Anastasia, şoferiţa care a omorât-o pe fetiţă primeşte cinci ani şi jumătate de închisoare cu executare. Soluţia a fost greu de obţinut, fiindcă trebuie să amintesc faptul că atât poliţistul de caz, cât şi procurorul au considerat că şoferiţa nici măcar nu trebuie să fie cercetată pentru ucidere din culpă şi au încercat în permanenţă să albească fapta. După patru ani de procese, a fost condamnată pe fond la cinci ani şi jumătate de închisoare cu executare, iar Legea Anastasia încă produce efecte pentru toate victimele accidentelor rutiere. Amintesc ca Legea Anastasia nu mai permite judecătorilor să dispună suspendarea executării pedepsei cu închisoarea în caz de ucidere din culpă cu şofer băut ori intoxicat cu substanţe interzise”, a anunţat avocatul Adrian Cuculis.

Conform anchetei, la data de 1 iunie 2022, ora 18:37, în timp ce conducea un autoturism pe DS 516, în localitatea Sticlăria, comună Scobinţi, judeţul Iaşi, Mariana Coşofreţ a acroşat-o cu partea din stânga faţă a autovehiculului pe D.E.A., în vârstă de 4 ani, accident în urma căruia fetiţa a decedat.

În luna iulie 2022, femeia a fost trimisă în judecată pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, Parchetul informând, la acel moment, că s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Avocatul Adrian Cuculis a făcut plângere împotriva ordonanţei de clasare, iar instanţa a întors dosarul la Parchet. Astfel, după continuarea cercetării, s-a ajuns ca şoferiţa să fie deferită justiţiei şi pentru ucidere din culpă.

"Dreptate pentru Anastasia! Este vorba despre fetiţa de 4 ani din Hârlău omorâtă de şoferiţa fără permis şi care a dus la schimbarea legii. După o posibilă 'măsluire' a măsurătorilor de la faţa locului (conform spuselor martorilor din dosar) şi după ce poliţistul şi procurorul au trimis-o în judecată pe şoferiţă doar pentru conducere fără permis şi nu şi ucidere din culpă, în urma plângerii făcute împotriva ordonanţei de clasare, instanţa a întors dosarul la Parchet şi i-a obligat să continue cercetarea. De dată recentă şi în urma altor audieri din care reieşea clar situaţia şi cum a fost omorâtă fetiţa, Parchetul a trimis-o în judecată pe şoferiţă şi pentru ucidere din culpă. Situaţia este de-a dreptul stranie, în contextul în care la primul termen judecătorul s-a abţinut de la judecarea cauzei, iar cel de-al doilea investit ulterior s-a abţinut şi el. Acum aşteptăm un nou termen de cameră preliminară", spunea la acea vreme avocatul Adrian Cuculis.

După accident, Parlamentul a adoptat Legea Anastasia, care prevede eliminarea posibilităţii suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de şoferi fără permis sau aflaţi sub influenţa alcoolului ori a drogurilor.

Legea a fost denumită astfel în memoria fetiţei de 4 ani care a fost ucisă pe 1 iunie 2022 în faţa casei.

Editor : A.P.

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