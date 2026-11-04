Criza politică din România a avut reverberații în toate domeniile din societate. O zonă extrem de importantă, dar mai puțin vizibilă, este cea care reprezintă un drept fundamental al cetățenilor României, cel de a fi apărat în Justiție. Sistemul judecătoresc funcționează după principiul conform căruia românii au dreptul de a fi reprezentați în sala de judecată de către un avocat, în cazurile penale, chiar dacă nu au un contract semnat anterior cu un reprezentant legal. Avocații care ajung să apere drepturile cetățenilor în fața instanței își fac munca pe „o promisiune” care le garantează că vor fi și plătiți de către statul român. Doar că, din iulie 2026, onorariul pe care îl datorează Ministerul Justiției nu a mai fost livrat în conturile judecătoriilor. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat în exclusivitate pentru digi24.ro cum s-a ajuns în această situație, ce e de făcut și câți bani datorează instituția.

Ca cetățean român, dacă ești sub incidența unei acuzații penale și nu ai un contract cu un avocat care să te reprezinte la orice oră din zi sau din noapte, te bucuri de asigurarea respectării drepturilor tale de către un avocat „din oficiu”. Oamenii care sunt obligați să se prezinte la instanță, indiferent de situația în care se află, pentru a asigura funcționarea corectă a justiției.

Mii de avocați la nivel național se prezintă „la apel” pentru a se asigura că Legea este respectată în litera și spiritul ei. Plata pentru munca lor, sub formă de onorarii, este asigurată de către Ministerul Justiției, în mod normal.

Dacă aceștia ar intra în grave din cauza neplății onorariilor, actul de justiție pur și simplu nu ar putea fi pus în practică. Adică nu s-ar mai emite ordine de protecție sau cei prinși în flagrant cu trafic de droguri n-au mai putea fi deferiți justiției.

Câți bani datorează Ministerul Justiției către avocați

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis într-un răspuns către digi24.ro. „

Potrivit situațiilor transmise de instanțele judecătorești, obligațiile restante aferente onorariilor avocaților, la data de 31 octombrie 2026, se ridicau la aproximativ 21,5 milioane lei.

Totodată, necesarul estimat pentru plata onorariilor avocaților în lunile noiembrie și decembrie 2026 este de aproximativ 34,9 milioane lei. Prin urmare, efortul bugetar necesar pentru acoperirea restanțelor și asigurarea plăților până la sfârșitul anului este de aproximativ 56,4 milioane lei”.

Oficialul a explicat și de când durează această situație kafkiană:

„Până la data de 31 iulie 2026, Ministerul Justiției a repartizat integral instanțelor judecătorești fondurile bugetare disponibile cu această destinație. Ulterior, în perioada august–octombrie 2026, repartizarea fondurilor s-a realizat parțial, în limita creditelor bugetare disponibile și a sumelor rămase de utilizat.

Este important de precizat că Ministerul Justiției a întreprins demersuri succesive pentru identificarea și asigurarea fondurilor necesare achitării onorariilor avocaților, prin redistribuiri bugetare, solicitări de deblocare a creditelor bugetare reținute și suplimentarea bugetului cu ocazia rectificării bugetare.

Această situație a fost determinată de insuficiența fondurilor bugetare disponibile în raport cu necesarul de plată, motiv pentru care Ministerul Justiției a continuat demersurile pentru obținerea resurselor suplimentare necesare.”

„Consider că plata acestor onorarii trebuie să constituie o prioritate”

Radu Marinescu, avocat la origine, a trasmis către digi24.ro că situția respectivă vizează direct obligațiile asumate ca stat:

„Privesc această situație cu preocupare și responsabilitate, atât din perspectiva funcției de ministru al justiției, cât și din perspectiva profesiei de avocat.

Onorariile avocaților pentru asistența judiciară reprezintă contraprestația unor servicii profesionale efectiv prestate și trebuie achitate cu respectarea obligațiilor asumate de stat.

Consider că plata acestor onorarii trebuie să constituie o prioritate, iar întârzierile nu trebuie să devină o situație de normalitate”.

Marinescu și-a exprimat optimismul cu privire la depășirea situației jenante într-un termen cât posibil de rezonabil:

„Prin rectificarea bugetară aprobată prin O.U.G. nr. 41/2026, pentru Capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale” au fost aprobate fonduri suplimentare în valoare de 60 milioane lei și a fost deblocată integral cota de 10% reținută inițial, în cuantum de 27,64 milioane lei.

În total, Ministerul Justiției are la dispoziție fonduri suplimentare de 87,64 milioane lei, care urmează să fie repartizate instanțelor judecătorești pentru acoperirea obligațiilor restante și a cheltuielilor estimate până la sfârșitul anului 2026 reprezentând onorarii avocați, servicii de prezentare, prelucrare şi distribuire acte de procedură prezentate în sistem TP și compensații financiare.

Obiectivul nostru este ca aceste fonduri să fie repartizate în cel mai scurt timp, astfel încât restanțele să fie achitate, iar activitatea de asistență judiciară să se desfășoare fără sincope”.

Ce a cauzat criza care ar putea bloca Justiția

În același răspuns trimis în exclusivitate către digi24.ro, Radu Marinescu a adăugat:

„Situația a fost determinată în principal de insuficiența creditelor bugetare aprobate inițial pentru anul 2026 în raport cu necesarul efectiv de finanțare.

La fundamentarea bugetului, Ministerul Justiției a solicitat 361,641 milioane lei pentru cheltuielile aferente Capitolului 54.01, din care 197,245 milioane lei pentru plata onorariilor avocaților. Prin Legea bugetului de stat au fost aprobate însă doar 276,4 milioane lei pentru întregul capitol, din care 165 milioane lei pentru onorariile avocaților.

Pe parcursul anului, pe măsură ce necesarul de finanțare a devenit evident, Ministerul Justiției a solicitat Ministerului Finanțelor redistribuirea economiilor bugetare, deblocarea cotei de 10% reținute și suplimentarea bugetului prin rectificare. Unele dintre aceste solicitări nu au fost aprobate, iar altele au fost aprobate doar parțial.

Prin urmare, nu este vorba despre lipsa preocupării Ministerului Justiției pentru plata acestor obligații, ci despre un deficit de finanțare raportat la necesarul efectiv, pe care am încercat să îl corectăm prin toate mecanismele bugetare disponibile”, și-a încheiat oficialul argumentația.

Intervenție la nivel european

Situația a devenit atât de gravă încât Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa a trimis o scrisoare oficială către Executiv.

Într-un comunicat oficial, UNBR reliefează situația gravă în care au ajuns avocații din România: „Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE) a transmis, la 9 octombrie 2026, o adresă autorităților române prin care solicită plata urgentă a onorariilor restante cuvenite avocaților pentru asistența juridică din oficiu, judiciară și extrajudiciară, precum și adoptarea unor măsuri care să prevină repetarea acestor întârzieri.

Intervenția CCBE vine în urma solicitării formulate de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), în contextul întârzierilor semnificative înregistrate la plata onorariilor, care, în cazul anumitor structuri, privesc inclusiv activități prestate începând cu luna aprilie 2026. Problema nu este una nouă.