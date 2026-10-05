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Video Socrul lui Călin Georgescu a fost chemat la DIICOT. El trebuie să dea explicații cu privire la un transfer de 118.000 lei

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Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Tatăl Cristelei Georgescu a fost chemat la DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu. Socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale trebuie să dea explicații despre un transfer de 118.000 lei către Răzvan Leu, omul de afaceri care ar fi fost păcălit cu peste 1.000.000 euro de Georgescu. 

Socrul lui Călin Georgescu a fost citat în calitate de martor la DIICOT, unde urmează să ajungă pentru a da explicații cu privire la un transfer de 118.000 lei în contul omului de afaceri Răzvan Leu.

Din informațiile disponibile până la acest moment, înainte de transfer, omul de afaceri i-ar fi dat contul lui Călin Georgescu. Ulterior, suma de 118.000 lei a fost transferată din contul socrului lui Călin Georgescu în contul omului de afaceri Răzvan Leu.

În perioada următoare, la DIICOT va ajunge și Călin Georgescu pentru perchezițiile informatice. Totodată, va ieși din arest și pentru a se prezenta miercuri la instanță, atunci când are loc contestația formulată după ce i s-a pus sechestru pe casă

A trecut deja o săptămână de când Călin Georgescu se află în arest, iar marți va fi prima zi în care va avea dreptul la vizită.

Editor : C.S.

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