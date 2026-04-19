Șofer din Reșița, reținut după ce a fost prins băut la volan două zile la rând

Un bărbat din Reşiţa a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a fost depistat de polișițti, în două zile consecutive, conducând sub influenţa alcoolului, potrivit Agerpes.

Bărbatul de 36 de ani s-a ales prima oară cu dosar penal și suspendarea permisului. A doua oară, polițiștii i-au deschis un nou dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi cu permisul suspendat.

„În zilele de 16 şi 17 aprilie, bărbatul a fost depistat conducând autoturismul pe drumul public, iar la testarea cu aparatul etilotest s-a stabilit că avea o alcoolemie de 1,22, respectiv 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat", a precizat, duminică, IPJ Caraş-Severin.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Caraş-Severin.

