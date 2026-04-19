Live TV

Șofer din Reșița, reținut după ce a fost prins băut la volan două zile la rând

Data publicării:
sofer beat testat cu etilotestul de politie
Șoferii care refuză testarea cu etilotestul sau drugtestul vor rămâne fără permis până vin rezultatele de sânge. FOTO Guliver/Getty Images

Un bărbat din Reşiţa a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a fost depistat de polișițti, în două zile consecutive, conducând sub influenţa alcoolului, potrivit Agerpes.

Bărbatul de 36 de ani s-a ales prima oară cu dosar penal și suspendarea permisului. A doua oară, polițiștii i-au deschis un nou dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi cu permisul suspendat.

„În zilele de 16 şi 17 aprilie, bărbatul a fost depistat conducând autoturismul pe drumul public, iar la testarea cu aparatul etilotest s-a stabilit că avea o alcoolemie de 1,22, respectiv 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat", a precizat, duminică, IPJ Caraş-Severin.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Caraş-Severin.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Cancan
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Fanatik.ro
Cornel Dinu îl face praf pe Gică Hagi: „Nu e pregătit să fie selecționerul României”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Alex Dobre, out din echipa Rapidului la Craiova!
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Asociație de proprietari fără președinte. Ce spune legea despre situație
Digi FM
Duminica Tomii 2026, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ce este bine să NU faci în ultima zi a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de...
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
Ordinul prin care Stadionul Dinamo își schimbă numele în „Arena Mircea Lucescu”. Predoiu: „Este un model”
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...