Șoferi de ambulanță, bănuiți de moartea a opt pacienți

Ambulanţa din Corabia mai are doar doi angajaţi care pot veni la serviciu. Alţi 13 sunt sub control judiciar şi nu mai au voie să-şi exercite profesia. Ei sunt acuzaţi că, în ultimii 3 ani, au furat în mod constant din combustibilul maşinilor cu care mergeau la intervenţii.

Procurorul de caz susține că cel puțin opt oameni ar fi murit din cauză caă șoferii ar fi mers mult prea încet la cazuri, tocmai ca să consume mai puțin combustibil. Din acest motiv, procurorul îi cercetează pe toți cei 15 și pentru ucidere din culpă.

Reporter: Cum ați aflat că ar fi ceva în neregulă.

Marian Sorin Lia, prim-procuror la parchetul de pe lângă judecătoria Corabia: Parchetul a fost sesizat cu privire la faptul că șoferii ambulanțieri de la substația Corabia au sustras cantități de motorină. Am stabilit că aceste cantități de motorină pe care le sustrăgeau provin din plusuri create ca umare a deplasării la evenimente cu viteze reduse.

Reporter: Cum acționau?



Marian Sorin Lia: Serviciul de ambulanță are anumite normative în baza cărora trebuie să se deplaseze, pentru acel regim de viteză, consumul mașinilor e normat la o cantitate mai mare, iar în urma faptului că nu se deplasau cu viteza respectivă, consumau mai puțin, iar diferența și-o însușeau.



Efectuăm cercetări privind perioada 2013-2018.



Până în prezent nu am stabilit o legătură de cauzalitate, însă urmează să verificăm dacă există o astfel de legătură de cauzalitate între deplasarea cu viteze reduse la evenimente și survenirea deceselor.



Reporter: Toți cei 15 șoferi sunt cercetați sub control judiciar? Rămân doi angajați care pot asigura programul?



Marian Sorin Lia: Nu știu să vă răspund. Ambulanța din Corabia presupun că e funcțională, că sunt mai mulți angajați.

