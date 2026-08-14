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Video Șoferul care a ucis doi turiști pe trotuar în Brașov a fost declarat apt să conducă, la schimbarea permisului. Detalii de la procurori

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procuror accident brasov
Procurorul Adrian Radu oferă detalii despre ancheta în cazul accidentului mortal din Brașov. Foto: captură video Digi24
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Șoferul care a ucis doi turiști pe trotuar în Brașov, diagnosticat cu epilepsie, și-a schimbat permisul în 2020, dar a fost declarat apt să conducă. La audieri urmează să ajungă martorii, iar oamenii legii nu exclud posibilitatea ca cercetările să se extindă și în rândul medicilor la care a ajuns șoferul în trecut. Bărbatul reținut a primit ultima prescripție cu tratament medicamentos în 2022, afirmă anchetatorii.

„S-a stabilit despre dumnealui că are un istoric medical, o boală cronică neurologică pe care o are diagnosticată prima dată acum 18 ani. Nu este absolut incompatibilă cu statutul de șofer, dar trebuie monitorizată ca orice boală care poate afecta psihicul unei persoane și mobilitatea unei persoane. În anumite împrejurări presupune responsabilitate, tratament și urmarea tratamentului cu responsabilitate. Ceea ce, din verificările noastre, nu s-a întâmplat în ultimii 3-4 ani cu șoferul, și despre care noi avem ca o principală supoziție că a reprezentat cauza principală a accidentului. 

Nu urma un tratament medicamentos. Ultimul tratament medicamentos am impresia că în 2022 i-a fost prescris”, arată procurorul Adrian Radu. 

El spune că, în urma cercetărilor, investigatorii au descoperit că șoferul și-a întrerupt tratamentul. 

Dosarul a fost preluat de Parchetul Tribunalului Brașov. 

„Complexitatea cauzei și mediatizarea intensă au fost unele dintre motivele pentru care conducerea Parchetului Tribunalului a decis preluarea cauzei. 

Conducătorul auto nu deține o calitate specială, nu deținem informații că ar fi pensionar din alte structuri. Dacă ar fi, și asta chiar trebuie să cunoască lumea, avut o calitate specială, în special militar, ar fi atras competența altor structuri de parchet decât Parchetul de pe lângă Tribunal Brașov”, mai afirmă acesta. 

El spune că șoferul, în 2020, a preschimbat permisul de conducere și a fost în fața unor medici la o clinică din municipiul Brașov și a fost declarat apt să conducă. 

De asemenea, procurorul Adrian Radu susține că nu există investigații asupra medicului care l-a declarat apt pentru a conduce. 

„Cercetările pot fi făcute în fel și chip, dar prescripția răspunderii penale de dinainte de 2022 a cam intervenit în orice fel de situație. Ar fi vorba despre un fals intelectual într-o astfel de situație sau un fals privat. Și am putea vorbi și de prescripția răspunderii penale. Noi ce avem în clipa de față sunt date de anchetă pentru a contura cadrul în care în care și conducătorul auto s-a comportat responsabil sau nu, vizavi de actul de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice pentru a stabili dacă dumnealui trebuia și putea să prevină producerea unui accident circulație cu astfel de consecințe”, susține Adrian Radu. 

Bărbatul a avut, pe parcursul a 30 de ani de când are permisul de conducere, doar două sau trei contravenții la activ, afirmă procurorul.

Victimele accidentului grav produs marţi seară în municipiul Braşov, unde un bărbat a lovit cu maşina trei pietoni aflaţi pe trotuar, sunt un cetăţean român şi doi germani, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă în acest caz. 

Bărbatul de 50 de ani a fost reținut și urmează să fie prezentat vineri instanței cu propunere de arestare preventivă. 

Editor : Alexandru Costea

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