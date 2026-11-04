Solicitarea făcută de Comisia de la Veneţia înainte de a da avizul pe amendamentul „Fritz” la legea integrităţii

Comisia de la Veneţia a solicitat autorităţilor române sprijin pentru organizarea unor reuniuni, înainte de a da avizul pe amendamentul „Fritz” la legea integrităţii, în luna decembrie. Discuţiile urmează să aibă loc cu Parlamentul (sesiuni separate cu reprezentanţii majorităţii parlamentare şi cu cei ai opoziţiei), Administraţia Prezidenţială, Curtea Constituţională, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Justiţiei, Autoritatea Naţională de Integritate, Autoritatea Electorală Permanentă şi Avocatul Poporului, potrivit Ministerului Justiției.

Instituția anunţă că în data de 15 octombrie 2026, Reprezentanţa Permanentă a României la Strasbourg (RP Strasbourg) a comunicat scrisoarea Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept din cadrul Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) prin care aceasta din urmă informează autorităţile române că, urmare a solicitării Preşedintelui Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei, urmează să pregătească un aviz privind compatibilitatea dispoziţiilor tranzitorii ale Legii nr. 180/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii cu standardele europene şi internaţionale aplicabile, potrivit News.ro.

Potrivit scrisorii, avizul urmează să fie adoptat în cadrul celei de-a 149-a sesiuni plenare din perioada 11-12 decembrie 2026, precizează ministerul.

„Prin respectiva corespondenţă, Comisia de la Veneţia a solicitat autorităţilor române sprijin pentru organizarea unor reuniuni, fiind indicate în scrisoare următoarele instituţii: Parlamentul (sesiuni separate cu reprezentanţii majorităţii parlamentare şi cu cei ai opoziţiei); Administraţia Prezidenţială; Curtea Constituţională; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; Ministerul Justiţiei; Autoritatea Naţională de Integritate; Autoritatea Electorală Permanentă; Avocatul Poporului", se precizează în comunicat.

Comisia de la Veneţia a mai solicitat autorităţilor naţionale datele de contact ale unei persoane care să se ocupe de aspectele practice necesare pentru pregătirea proiectului de aviz de către Comisia de la Veneţia şi a vizitei de ţară.

„În consecinţă, RP Strasbourg a adresat rugămintea de a-i fi comunicat un răspuns coordonat care să fie transmis ulterior Secretariatului Comisiei de la Veneţia. În acest context, reamintim faptul că Ministerul Justiţiei este coordonatorul naţional al exerciţiului anual privind statul de drept al Comisiei Europene. Aşadar, Ministerul Justiţiei, cu bună-credinţă, în consultare cu reprezentanţii instituţiilor indicate de Comisia de la Veneţia în scrisoarea mai sus menţionată, a efectuat demersurile necesare, strict organizatorice, pentru întocmirea unui proiect de agendă. Totodată, precizăm faptul că rolul Ministerului Justiţiei a fost exclusiv organizatoric - limitat la facilitarea desfăşurării în bune condiţii a misiunii Comisiei de la Veneţia în România", mai transmite ministerul.

USR anunţa în luna octombrie că Comisia de la Veneţia va analiza în procedură de urgenţă noua Lege ANI, prin care preşedintele USR Dominic Fritz a rămas fără mandatul de primar, pentru conflict de interese.

USR spune că se vor analiza în special efectele ei retroactive şi modul în care acestea sunt sau nu compatibile cu standardele europene şi internaţionale.

O opinie va fi adoptată de organul consultativ al Consiliului Europei, format din experţi independenţi în Drept constituţional, în sesiunea plenară din 11-12 decembrie 2026.

Dominic Fritz a părăsit funcţia de primar al municipiului Timişoara la 1 octombrie 2026, după ce a pierdut definitiv procesul cu ANI privind un conflict de interese şi după intrarea în vigoare a Legii ANI.

În 2023, inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că, în 2020, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timişoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de firma lui Răzvan Negrişanu, consilier local USR, care îi dăduse lui Dominic Fritz cu împrumut suma de 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoara.

Fritz s-a îndreptat împotriva ANI, în instanţă, însă a pierdut procesul.

În 28 august 2026, preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea ANI, adoptată de Parlament.

Actul normativ include un amendament conform căruia persoanele cu interdicţii definitive pentru incompatibilitate sau conflict de interese îşi pierd mandatul sau funcţia publică. Vizat de această prevedere a fost şi Dominic Fritz.

Editor : M.B.