Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reţinută de poliţişti în dosarul de înşelăciune

Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reţinută pentru 24 de ore, alături de o altă femeie, şi urmează a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propunere legală, pentru că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare, joi, 16 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, într-un dosar în care două femei sunt cercetate pentru că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro, potrivit Agerpres.

Printre numele folosite în infracţiunile de înşelăciune, alături de Carmen Dan, se mai numără cel al lui Cristi Borcea, fostul finanţator al echipei Dinamo Bucureşti.

În luna august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de mai multe persoane că ar fi fost înşelate cu privire la achiziţionarea unor locuinţe şi a unor autoturisme.

Potrivit anchetatorilor, din 2022 până în prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional prin care s-ar fi folosit de calităţi nereale - persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare şi marketing, respectiv transport produse petroliere -, pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale.

Din cercetări a reieşit faptul că, pentru a câştiga încrederea victimelor, una dintre femeile bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, potrivit Poliţiei Capitalei.

În acest context, în vederea administrării materialului probator, joi, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău.

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

