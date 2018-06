Soţia lui Tender: Mergeam cu Alina Bica la acelaşi coafor. I-am dat o statuetă reprezentând „Justiția”

Nicoleta Tender, soţia omului de afaceri Ovidiu Tender, a declarat marţi că i-a făcut mai multe cadouri Alinei Bica, respectiv un ceas Rolex de 8.000 euro, o poşetă Louis Vuitton în valoare de 2.000 de euro şi o statuetă din bronz reprezentând „Justiţia”, dar şi că mergea cu fosta şefă a DIICOT la acelaşi coafor, care aparţinea avocatei Laura Vicol.

Alina Bica. Foto: Agerpres

Nicoleta Tender a fost audiată, marţi, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de martor, în dosarul în care Alina Bica a fost condamnată la 4 ani închisoare pentru că l-ar fi favorizat pe Ovidiu Tender, relatează Agerpres.

Alina Bica este procurorul care a instrumentat dosarul "RAFO-Carom", în care Ovidiu Tender a fost condamnat la 12 ani închisoare. DNA susţine că Alina Bica a intervenit pe lângă subordonaţii săi de la DIICOT pentru a obţine o condamnare cu suspendare pentru Tender.

Nicoleta Tender a relatat în sala de judecată contextul în care a cunoscut-o pe Alina Bica.

„Pe 3 martie 3006, Ovidiu Tender a fost arestat în dosarul Carom. A doua zi, am fost la DIICOT, pentru a mi se permite să-l vizitez pe soţul meu în arest. Am avut o altercaţie cu Alina Bica. Ea mi-a spus că nu îmi aprobă cererea, deoarece nu eram încă căsătoriţi. În final, mi s-a aprobat cererea. Ulterior, în 18 iunie 2006, am născut, dar nu am reuşit să înregistrez copilul. A doua zi, am mers din nou la DIICOT împreună cu avocatele Mariana Ştefan şi Laura Vicol. Bica s-a împrietenit cu Laura Vicol şi acesta a reuşit să o determine pe Bica să aprobe ca Ovidiu Tender să fie adus la Primăria Sector 5 pentru a-şi declara copilul. Laura Vicol era fina noastră. Noi i-am botezat unul dintre copii. În anul 2009, după ce Ovidiu Tender a fost trimis în judecată de Alina Bica, m-am întâlnit cu ea şi Laura Vicol la unul dintre restaurantele din spatele DIICOT. Laura Vicol nu mai era atunci avocata noastră. Bica mi-a spus că ea nu are nicio vină în dosarul soţului meu şi că acest dosar a fost fabricat de SRI şi că ştie că este trimis în judecată fără ca el să încalce nicio lege sau normă. După anul 2009, am început să mă văd destul de des cu Alina Bica. Mergeam la acelaşi salon de coafură, salon de înfrumuseţare, care aparţinea doamnei avocat Laura Vicol. În acea perioadă, am cunoscut-o şi pe sora Alinei Bica, care a avut o problemă medicală, iar eu am intervenit şi ginecologul meu a operat-o”, a spus Nicoleta Tender.

Ea a mai declarat că i-a oferit Alinei Bica mai multe cadouri scumpe, mai ales că au început să se viziteze destul de des.

„Eu am fost de cinci ori la părinţii Alinei Bica în oraşul Făgăraş. Una dintre vizite a fost înainte de Crăciunul din anul 2011, iar o altă vizită a fost de ziua Alinei Bica, în ianuarie 2012. La data când Alina Bica a fost numită secretar de stat la Ministerul Justiţiei i-am făcut cadou o statuie de bronz, care reprezenta Justiţia. I-am dat şi un ceas Rolex, pe care l-am cumpărat de la Paris şi care valora 7-8.000 de euro, însă apoi am văzut că îl purta sora ei. Când i-am dat ceasul, Bica era în drum spre Făgăraş şi noi eram în Sinaia. Ea s-a oprit şi am mâncat la terasa restaurantului Palace din Sinaia (...) I-am făcut cadou şi o poşetă Louis Vuitton în valoare de 2.000 de euro. (...) De ziua ei îi dădeam alte cadouri. Mi-a spus ca îi place ceasul meu marca Rolex şi atunci am considerat ca îşi doreşte un astfel de obiect, motiv pentru care i l-am cumpărat. În perioada în care îi dădeam cadourile, dosarul Carom se afla pe rolul Tribunalului Bucureşti. Alina Bica venea destul de des la biroul firmei noastre, de regulă sâmbăta. În prezenţa mea, i-a spus soţului meu că o să-l schimbe pe procurorul de şedinţă din dosarul Carom, Mirel Rădescu”, a precizat Nicoleta Tender.

Pe de altă, Nicoleta Tender a relatat că Bica i-a spus că prietenia cu Elena Udrea o va ajuta să ajungă procurorul general al României.

Tot ea a spus că, în anul 2013, a mers cu Ovidiu Tender şi Alina Bica la reşedinţele ambasadorilor din Israel şi Olanda la Bucureşti.

„(...) Alina Bica mi-a spus că îşi doreşte foarte tare să-l cunoască pe domnul ambasador din Israel şi am vorbit cu soţia ambasadorului să pot să o aduc şi pe Bica. Nu poţi să te duci aşa la ambasador. Este păzit de trupe Mosad şi de SRI. Soţia ambasadorului a trecut-o pe Alina Bica pe listă”, a afirmat Nicoleta Tender.

Procesul continuă cu audierea judecătorului Mihail Udroiu, fost consilier al Alinei Bica la DIICOT.

Alina Bica a părăsit România şi se află în Costa Rica, ea fiind condamnată în două dosare penale, însă deciziile nu sunt definitive.

Astfel, în noiembrie 2016, ea a fost condamnată de Instanţa supremă la patru ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. În acelaşi dosar, fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat pentru complicitate la abuz în serviciu.

De asemenea, în ianuarie 2017, Alina Bica a primit trei ani şi şase luni de închisoare cu executare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, în legătură cu intervenţii pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horia Simu.