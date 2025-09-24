Spionul moldovean acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus cere eliberarea. Contestația se judecă la ÎCCJ

Spionul din Republica Moldova, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, cere eliberarea. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Contestația se judecă miercuri la Curtea Supremă.

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor analiza miercuri cererea de contestație depusă de Alexandru Bălan împotriva măsurii arestului preventiv. Judecătorii vor stabili dacă această măsură mai poate fi menținută sau nu, dacă sunt în continuare suficiente probe în acest dosar și dacă libertatea acestui spion afectează sau nu securitatea națională.

Decizia de astăzi pe care o vor lua judecătorii va fi una definitivă.

Procurorii DIICOT îl acuză pe Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, de trădare. El s-ar fi întâlnit între 2024 și 2025 cu doi ofițeri KGB din Belarus. Ambele întâlniri ar fi avut loc în Ungaria, la Budapesta, și acolo ar fi divulgat informații secrete de stat, inclusiv despre România, în schimbul unor sume de bani.

El va fi scos din arestul central și va fi adus sub escortă la sediul ICCJ, cel mai probabil în jurul orei 11:30, când va începe judecata acestei contestații.

Editor : A.C.