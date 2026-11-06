Statul român a câștigat definitiv litigiul privind autorizația de construire a gazoductului Tuzla–Podișor. Ce spune ministrul Energiei

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Asociația Bankwatch România - Filiala Cluj în dosarul privind autorizația de construire a gazoductului Tuzla-Podișor, conducta prin care gazele extrase din perimetrul Neptun Deep vor intra în Sistemul Național de Transport. Proiectul, evaluat la peste 500 de milioane de euro, este finalizat și a fost pus în funcțiune de Transgaz.

Decizia nr. 4768/2026 a fost pronunțată miercuri, 4 noiembrie. Instanța supremă a respins ca nefondate atât recursul principal depus de Bankwatch România – Filiala Cluj, cât și recursul incident formulat de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz.

Statul român a fost reprezentat în proces de Transgaz, în calitate de constructor al gazoductului și operator al sistemului național de transport al gazelor naturale, Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.

Prin hotărârea definitivă, Înalta Curte a menținut soluția pronunțată de Curtea de Apel Cluj la 29 mai 2025. Instanța inferioară a admis atunci excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Potrivit explicațiilor Ministerului Energiei, Bankwatch a formulat mai multe plângeri prealabile succesive, cu același obiect, dar la intervale diferite, în încercarea de a menține deschisă posibilitatea unei acțiuni în anulare și de a putea interveni în derularea proiectului.

Judecătorii au stabilit însă că termenul în care putea fi formulată acțiunea expirase. Această soluție a rămas definitivă după respingerea recursurilor de către Înalta Curte.

Ministerul Energiei susține că o eventuală întârziere a proiectului ar fi afectat calendarul introducerii în sistem a gazelor extrase din Marea Neagră și ar fi generat costuri suplimentare.

„Acțiunile de acest tip, care vizează blocarea sau întârzierea unor proiecte de infrastructură energetică deja avansate și care respectă procedurile legale, generează costuri suplimentare, consumă resurse administrative și judiciare și întârzie punerea în valoare a resurselor proprii. În final, cei care suportă consecințele sunt românii – prin prețuri mai ridicate și printr-o dependență mai mare de importuri”, arată instituția.

Gazoductul va transporta gazele extrase din Neptun Deep

Gazoductul Tuzla-Podișor are o lungime de aproximativ 308 kilometri și o valoare de peste 500 de milioane de euro. Conducta leagă zona în care gazele din Marea Neagră vor ajunge la țărm, în apropiere de Tuzla, de nodul tehnologic de la Podișor, din județul Giurgiu. De acolo, gazele vor putea fi introduse în Sistemul Național de Transport și distribuite către consumatorii din România, dar și transportate prin infrastructura regională de gaze.

Lucrările la gazoduct au început după emiterea ordinului de începere în iunie 2023. Conducta a fost finalizată și pusă în funcțiune de Transgaz în octombrie 2025, înainte de începerea producției comerciale din Neptun Deep.

Gazoductul reprezintă infrastructura terestră necesară pentru valorificarea gazelor extrase din perimetrul offshore. Fără această conductă, producția din Marea Neagră nu ar putea fi preluată și transportată prin rețeaua națională.

Neptun Deep este dezvoltat în proporții egale de OMV Petrom, care are calitatea de operator, și Romgaz. Investiția totală este estimată la aproximativ patru miliarde de euro, iar începerea producției este programată cel târziu până la sfârșitul primului semestru din 2027.

Proiectul este considerat important pentru reducerea dependenței României de importurile de gaze și pentru consolidarea rolului țării pe piața regională. Efectul asupra tarifelor suportate de consumatori și companii va depinde însă și de evoluția pieței, de costurile de producție și transport și de nivelul cererii.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat că prioritățile autorităților rămân respectarea calendarului proiectului, consolidarea securității aprovizionării și crearea condițiilor pentru reducerea costurilor suportate de consumatori și industrie.

„În ceea ce privește proiectul Neptun Deep, prioritățile mele rămân aceleași: să aducem gazele din Marea Neagră în economia românească, să consolidăm securitatea aprovizionării, fără a avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător și să creăm premisele unor tarife mai mici pentru consumatori și industrie. Mulțumesc echipelor juridice de la Transgaz și Ministerul Energiei pentru rigoarea cu care au gestionat acest dosar”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Editor : A.D.