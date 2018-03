Gabriel Diaconu, despre crima de la Braşov: Autorul nu e reabilitabil, e un criminal deosebit de periculos

E o manipulare să considerăm că o persoană care se răneşte şi foloseşte un cuţit se opreşte la jumătatea actului. Nu se opreşte şi nu e zona în care s-ar opri. Pentru omul de rând să afle că o persoană a încercat să-şi ia zilele înainte de crimă pare logic, dar nu e, a explicat la Digi24 medicul psihiatru Gabriel Diaconu. Potrivit acestuia, autorul crimei oribile de la Braşov nu e nici reabilitabil, nici bolnav în sensul tradiţional al bolii, ci un criminal deosebit de periculos.

„Această faptă e cu caracter organizat. Înseamnă că persoana a avut o fantasmă. (...) Are nevoie să domine. Avem detalii că ce trăia era o mascaradă. Avea şi nu avea o căsnicie. Existau mai multe dormitoare. Avea relaţii paralele. Exista o inadecvare vizavi de rolul în familie. Aceşti oameni au mers la psiholog cu ani în urmă. Sunt date disponibile public. Exista istoric de abuz de substanţe.

Expertiza psihiatrică va demonstra că acest om înţelege consecinţele şi îl va declara competent, responsabil pentru faptă şi se va închide aici. Din păcate, şi discut asta cu mai mulţi colegi, tot ce v-am spus până acum nu se regăseşte de obicei în rapoartele psihologice, aşa cum sunt organizate în România legea şi instituţia psiho judiciară.

E o manipulare să considerăm că o persoană care se răneşte şi foloseşte un cuţit se opreşte la jumătatea actului. Nu se opreşte şi nu e zona în care s-ar opri. Pentru omul de rând să afle că o persoană a încercat să-şi ia zilele înainte de crimă pare logic, dar nu e.

Tot ce avem din literatura psiho-criminală, de obicei suicidul survine crimei. Când persoana are o străfulgerare lucidă despre ce a făcut, situaţia devine incompatibilă cu moartea. Nu încearcă să se sinucidă şi apoi intră într-un vortex homicidar. Mai degrabă un manipulator pervers, care are o psihopatie cronică îşi securizează un alibi în primul rând faţă de sine însuţi, ca şi mersul la mânăstire. Am văzut comentarii că a fost o crimă motivată religios. Nici pe departe.

De fapt, acest om a avut o problemă psihologică internă veche, împrejurul unei agresiuni şi frustrări cronic hrănite şi care, în cele din urmă, a atins un prag critic. Ce ar fi putut declanşa pragul avem în presa de azi. Faptul că nu mai avea succes, ca avea probleme din pricina consumului cronic de alcool, relaţia lui nu mai erau satisfăcătoare pentru el.

Din punctul meu de vedere, acest om nu trebuie ajutat, ci luat de forţele legii, judecat. Va trebui expertizat. Merită un proces corect, transparent. Nu merită prezumţia de nevinovăţie, nu merită vreun beneficiu al victimei, că e vorba de tortura lui psihică. Nu e reabilitabil şi îmi asum ce spun. Nu cred că e bolnav în sensul tradiţional al bolii, care vezi Doamne e sursă de suferinţă. Nu, e un criminal deosebit de periculos.

Un astfel de criminal se naşte în România o dată la 50 de ani, pentru că aici nu e vorba de gravitatea faptei, ci de răceala sinistră în care e plănuită fapta”, a declarat Gabriel Diaconu.

Intervenţia integrală în reportajul video