Stenogramele din dosarul cămătarilor care ar fi șantajat maneliști scot la iveală scene de familie neașteptate. Frații Nuțu și Sile Cămătaru s-ar fi pârât unul pe celălalt la mama lor, supranumită Mimi Cămătăreasa. În referatul procurorilor apar și conversații între Nuțu și soția sa, care l-ar fi sfătuit cum să acționeze.

Potrivit referatului DIICOT, Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, ar fi fost nemulțumit de faptul că fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, l-ar fi obligat pe Luis Gabriel să cânte gratuit la un eveniment.

În discuțiile interceptate de anchetatori, Nuțu face distincția între solicitarea adresată unui artist de a cânta la un eveniment de familie și presiunile exercitate asupra acestuia.

„Păi una e să-l iei pe copil: Bă, are copiii mei o nuntă, un botez să vii să-mi cânți”, spune Nuțu Cămătaru într-una dintre conversațiile consemnate în referatul procurorilor.

Acesta i s-ar fi plâns mamei sale și de modul în care ginerele lui Sile ar fi colectat banii, avertizând că acțiunile acestuia ar putea atrage consecințe penale. În discuțiile interceptate apare inclusiv ideea ca Luis Gabriel să sesizeze poliția. „Băi, când se mai atinge de tine, du-te la miliție!”, spune Nuțu Cămătaru, potrivit stenogramelor.

În referatul DIICOT apar și conversații între Nuțu Cămătaru și soția sa, care i-ar fi dat sfaturi despre cum să acționeze. Discuțiile dintre cei doi vizează inclusiv întârzierile în încasarea unor sume de bani. „Bă, iubire, e 7 ianuarie, ce dracu’, la ăsta durează să-ți dea banii o lună?”, se mai spune într-o altă conversație interceptată.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru și alte șapte persoane au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, joi seară, în urma unei decizii a Tribunalului București. Printre acuzațiile formulate de procurorii DIICOT se numără constituirea unui grup infracțional organizat, traficul de persoane, supunerea la muncă forțată, șantajul, camăta și proxenetismul.

Potrivit anchetatorilor, începând din 2025, două grupări infracționale cu membri comuni ar fi încercat să preia controlul asupra activității unor interpreți cunoscuți de muzică lăutărească și manele, prin amenințări, intimidare și impunerea unor taxe de protecție. Artiștii ar fi fost constrânși să cânte gratuit sau pentru onorarii mult sub cele obișnuite și să nu participe la evenimente organizate de concurență.

Printre artiștii care ar fi fost vizați de aceste practici se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea și Biju, potrivit surselor judiciare.

Editor : M.I.