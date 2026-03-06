Stenograme: Mita din Portul Constanța era negociată prin mesaje de dragoste. „300 de euro”/ „Eu te iubesc și mai mult”

Au apărut stenograme din dosarul celor doi foști șefi ai Vămilor din Portul Constanța. Aceștia ar fi negociat mita mascat, sub forma unor declarații de iubire. I-ar fi rugat chiar să vorbească la ureche despre sumele de bani. Procurorii DNA erau însă deja pe fir și au toate conversațiile la dosar. Cei doi sunt suspectați de luare de mită.

Sunt mai multe probe la dosarul Direcției Naționale Anticorupție, mai ales că procurorii ar fi avut inclusiv un colaborator, un martor care ar fi înregistrat toate aceste conversații între cei doi foști șefi din Vama Constanța și cei care le-ar fi oferit mită.

Stenogramă din dosar:

Martor: Începem cu 300 de euro. Te rog! Te rog din tot sufletul! Te iubesc mult! Nu...

Fost șef vamă: Și eu! Și eu te iubesc (...) Io te iubesc mai mult!

Cei doi ar fi primit sume de bani cuprinse între 100 și 350 euro per container, pentru urgentarea unor acte ce intrau în datoriile lor de serviciu. Mai precis, pentru ca formalitățile vamale pentru importurile de mărfuri realizate de anumiți agenți economici să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate.

Spunea, de altfel, un martor din acest dosar că în loc de trei zile, cât ar fi stat un container, spre exemplu, în vamă, era verificat mai repede, într-o zi-două, dacă ar fi dat mită agenții economici către acești doi foști șefi.

Ei au fost până de curând la conducerea Vămii Constanța. Unul dintre ei ar fi fost schimbat chiar săptămâna trecută. Faptele sunt însă din momentul în care conduceau această instituție, în decembrie 2025.

Cei dou au fost reținuți pentru 24 de ore, au spus surse judiciare pentru Digi 24, iar astăzi urmează să fie prezentați în fața judecătorului de la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

