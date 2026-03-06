Live TV

Surse: Anchetă DNA în Portul Contanța. Doi șefi, prinși în flagrant în timp ce luau mită

Data actualizării: Data publicării:
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sigla DNA. Inquam Photos / Octav Ganea

DNA i-ar fi reținut pe șefii vămilor din Portul Constanța. Aceștia ar fi fost prinși în flagrant, în timp ce luau mită, spun surse judiciare.

În acest dosar, aseară a fost organizat inclusiv un flagrant, potrivit surselor Digi24. Cei doi ar fi primit sume de bani în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act care intra în datoriile lor de serviciu - mai precis, ca formalitățile vamale pentru importuri de mărfuri din perioada 1-5 decembrie 2025, realizate de anumiți agenți economici, să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate.

Urmează ca ei să fie duși în fața judecătorului de drepturi și de la Tribunal București cu propunere de arestare preventivă.

Conform unor surse citate de Ziua de Constanțahttps://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/surse-sefi-din-vama-constanta-cercetati-pentru-fapte-de-coruptie-930138.html, suspecții ar fi Lică Octavian Parfene și Christian Gudu. Începând cu 7 octombrie 2025, cei doi au revenit oficial la conducerea Vămii Agigea în rolurile de șef, respectiv adjunct.

Potrivit unor surse judiciare, Octavian-Lică Parfenie și Christian Gudu, șeful și respectiv adjunctul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, au fost reținuți într-un dosar de luare de mită ce vizează procesarea containerelor de marfă. Anchetatorii susțin că aceștia percepeau taxe ilegale cuprinse între 300 și 700 de euro sau dolari pentru fiecare container, în scopul urgentării actelor și pentru a permite subevaluarea mărfurilor importate. Mecanismul presupunea falsificarea facturilor de către intermediari pentru a atinge limitele minime de preț, banii fiind ulterior predați conducerii vămii prin intermediul comisionarilor vamali.

